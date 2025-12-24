藍白合！就職三周年鍾東錦宣布賴香伶任第二位副縣長

鍾東錦是在24日就職三周年記者會結束後，宣布第二副縣長人選為賴香伶。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦在24日就職三周年記者會上，公開宣布了第二位副縣長人選，正是外界傳聞鎖定的台灣民眾黨政策執行長賴香伶。鍾東錦表示已獲得柯文哲主席、還黃國昌主席的同意，並在23日通了電話，很感謝民眾黨可以把這麼優秀的人才借給苗栗縣。賴香伶也感謝鍾東錦縣長的抬愛，她也期待這樣的工作角色，能發揮功能，在這個土地發展來貢獻專業跟能力。

賴香伶出身自苗栗縣三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，她自新竹女中畢業後進入輔仁大學就讀，後來長期投身勞工運動，曾在柯文哲擔任台北市長時的勞動局長、民眾黨不分區立法委員，目前則是民眾黨政策執行長、民眾黨苗栗縣黨部主委等職務。

鍾東錦是在24日就職三周年記者會結束後，接受媒體聯訪時宣布這項消息。鍾東錦表示，因為他還是一直認為欠柯文哲主席一份人情，所以他決定在三周年慶的今天直接先宣布了，縣府第二位副縣長人選，就是賴香伶主委，他也邀請她來參與周年慶，縣府的團隊也獲得了柯文哲主席、還有黃國昌主席的同意，我們23日通了電話，很感謝民眾黨可以把這麼優秀的人才借給苗栗縣，當然，香伶也是苗栗子弟，能回到家鄉來服務，尤其他跟香伶的哥哥賴柊源也是好朋友，賴香伶在立委期間的表現，對苗栗縣的付出照顧，大家也有目共睹，所以他認為由賴香伶來幫忙，將來縣府多個人手，加上還會再產生一位副秘書長，將來可以由邱副縣長、陳斌山秘書長、賴香伶副縣長，還有新任的副秘書長，5個人可以做很好的協調，他相信縣政的推動速度會更快。

賴香伶隨後接受媒體訪問回應表示，她接下這個職務，很謝謝鍾縣長的抬愛，所以當知道這樣訊息時，自己也覺得很意外，但是也很榮幸。她認為都是為家鄉好，如果說縣長有這樣的愛才惜才要培養人才，但是現在我還是民眾黨重要的工作幹部，所以我想人事部分就尊重縣長的意思，我還是要讓這個工作繼續進行，在什麼崗位上做什麼角色。

媒體問及是不是為2026這個藍白合做一個典範，一個出發點。賴香伶說，「我想國人都很期待，政黨之間是合作，而不是對立，所以藍白合的進程裡面，我們最希望就是政策政見能夠合作。那我也看到鍾縣長，他有很多的政見政策跟我們的理念符合，不論是什麼符合角色，我想在促成國家重大政策裡面，一定越來越能夠照顧弱勢族群、或者是病人上面，所以這樣的一個工作角色我也很期待，能發揮這樣的一個功能，也希望能夠在這個土地的發展來貢獻專業跟能力。那這個區域上面的合作，不是只有在基隆，或者是未來在新竹，我想這個地方會去促成。」

