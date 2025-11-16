「藍白合」從台灣頭出發 謝國樑、邱佩琳共談市政甘苦談

基隆市長謝國樑（中）、基隆市副市長邱佩琳（右）16日共同出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享藍白陣營在基隆市政府聯合治理的經驗。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳16日共同出席民眾黨在基隆舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，分享藍白陣營在基隆市政府聯合治理的經驗。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑自民國111年就任後，邀請民眾黨籍的邱佩琳出任副手，成為縣市首長層級藍白合的典範。謝國樑16日出席由民眾黨舉辦的「聯合政府論壇」，與邱佩琳同台對談市政的甘苦談，現場還有民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊、劉書彬及國民黨立委林沛祥出席聆聽。謝國樑強調，他和邱兩人有同樣的目標和理念，卻是來自不同的政黨和背景，並透過「合一」的想法跟態度，才能有共同的施政成果。

謝國樑、邱佩琳今日共同出席由民眾黨主辦的《聯合政府的理論與實驗 地方政府聯合治理初探—基隆經驗》巡迴論壇，兩人分享基隆近3年推動市政建設的實務成果，從城市發展、產業推動到跨部門協作，呈現在地方治理上的經驗。

謝國樑表示，基隆是大台北東側的重要海港城市，具備商港、郵輪港、遊艇港及漁港多重功能，卻長期在財政分配上面臨不對等現象，加上外縣市通勤率高，就業發展不均等挑戰，都是市府必須面對的結構性問題。

謝國樑說，基隆現在施政團隊非常「和諧」、「團結」，是大家共同努力的成績，包括他跟林沛祥、邱佩琳還有基市府秘書長方定安及所有民眾黨的朋友一起努力成就的。他指出，市府團隊來自不同政治背景，但因共同目標與價值而得以互相支持，透過持續溝通、協調與討論，維持團隊的合一與凝聚力，成為推動市政的重要基礎。

謝國樑指出，回顧3年努力過程中，他常跟林沛祥說，這個「小角」還沒有補起來、那邊好像還缺什麼，隨時隨地都在討論這些東西，都在談如何讓人跟之間更「合一」。

謝國樑說明，他要以「合一」這兩個字做為他詮釋城市治理的角度，打造讓基隆更有愛。他也分享3個執政心得，第一是非常努力、第二是持續有在進步、第三是永遠懷著還要更努力的心情繼續做事。

他強調，疫情後基隆郵輪經濟快速復甦，今年預報航次達472艘次，帶來龐大觀光與就業動能；未來基隆捷運的五堵、六堵與七堵站將成為提供萬人以上就業空間的產業重鎮。此外，基隆也規畫在5年內完成3座購物中心，持續打造新的城市發展節點。

邱佩琳則分享市府推動跨部門協作的具體經驗，包括公車亭優化、地下道改善、公私協力推動城市美化，以及在社福與衛生領域的政策協調工作。

邱佩琳強調，許多空間改善與文化推動都需跨單位協力才能落實，而近年基隆推動公共建設與社會政策，更需透過跨黨派、跨領域的專業人才合作才能完成。

