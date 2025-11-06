藍白合！戴錫欽曝「2026議員最低標」：蔣萬安沒有理由不幫民眾黨站台

記者詹宜庭／台北報導

戴錫欽說，2026選舉台北市長蔣萬安有可能要幫民眾黨議員站台。（圖／《POP撞新聞》提供）

台北市議長戴錫欽續任北市黨部主委，針對2026市長和議員選舉，戴錫欽今（6日）受訪時提到，這次選舉應該審慎樂觀，台北市長蔣萬安有可能要幫民眾黨議員站台，「這當然可以，但國民黨議員是否會抗議，這就是主委要協調的事情，我必須讓國民黨議員知道，藍白既然要合作，就要誠心以對，民眾黨在沒有母雞的情況下，還願意表態支持蔣萬安，蔣萬安沒有理由不幫忙站台」。

戴錫欽上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時提到，上次選舉國民黨選31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨籍2席、平地及山地原住民議員各1席，合計61席，現今國民黨28席、民進黨18席，「2026選舉我給自己訂低標，至少要維持31席，也就是單獨過半作為最低標準，這樣才能掌握台北市議會多數。」

主持人黃暐瀚問到，民眾黨現有四席議員（黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪）角逐連任，再加上松山信義擬推許甫、中正萬華推出吳怡萱，這部分會願意跟民眾黨合作嗎？戴錫欽回應「我們完全尊重民眾黨，若31席是低標的話，我每一區至少會維持現有的當選席次額度。」

戴錫欽也提到，在藍白合作基本架構下，這次台北市長選舉應該審慎樂觀，台北市長蔣萬安有可能要幫民眾黨議員站台，「這當然可以，但國民黨議員是否會抗議，這就是主委要協調的事情，我必須讓國民黨議員知道，藍白既然要合作，就要誠心以對，民眾黨在沒有母雞的情況下，還願意表態支持蔣萬安，蔣萬安沒有理由不幫忙站台」。

