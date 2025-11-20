「藍白合」柯文哲會有角色？黃國昌：絕對有機會在不同場合看到他！願賭不服輸怎辦？鄭麗文喊家規處理

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌週三(11/19)進行「以行動顧台灣主席高峰會談」，被問到未來柯文哲是否會有角色，黃國昌回，等司法告一段落，「柯文哲會很樂意，絕對有機會在不同場合看到他。」 至於黃國昌之前爭取代表藍白競選新北市長，他表示會以大局為重，有更好的人他會支持。「蘇巧慧透過很多管道來鼓勵我，叫我選到底，強力支持，他為什麼叫我選，我心裡會不知道嗎？」 至於兩黨合作的期程，鄭麗文也透露，民眾黨秘書長周榆修已經提了合理時間點，將會進行密切磋商，完成各縣市提名作業，其中民調一定是不可或缺的工具，但如何進行，要等兩黨討論提名作業時才有答案。 如果有願賭不服輸的狀況，必要時依據兩黨自己的「家規」處理。 一名熟悉藍營生態的人士則是認為，國民黨與民眾黨的合作，不是外界想像的大團結，也不是在野合作的溝通。在現實政治裡，在野黨合作是一種必要的整合工程，也是權力算計。對國民黨來說，合作有利於鞏固最大在野黨的領導地位；對民眾黨而言，合作能避免被藍綠夾殺、被壓縮到政治邊緣。對現在兩位黨主席來說，能夠維持聲量與熱度，為自己創造最大價值。

兩人會面大半批民進黨 智庫先對接

國民黨主席鄭麗文周三首度與民眾黨主席黃國昌會面，兩人會談過程中用了大部分時間，各種批判民進黨政府，最後才讓媒體問答各三題。

廣告 廣告

在對談開始之前，雙方先互贈禮物，鄭麗文致贈黃國昌一對有藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌是贈送本土藝術家創作的一盞燈，是用水泥作為基座製作的鎢絲燈，希望要讓台灣有「光明未來」。

會談最後則是由國民黨、民眾黨團隊上台共呼口號「以行動，顧台灣。」作為結尾，會談歷時約1小時40分鐘結束。

▲ 這場「禮貌性」會面歷時1小時40分鐘。圖／蘇芳禾攝

透露找李鴻源組智庫 將與民眾黨智庫對接

對於黃國昌提出兩黨智庫對接，鄭麗文則表示，智庫平台本來就是她心裡所想的，並透露自己這兩天才剛跟內政部前部長李鴻源討論這個話題，希望他能幫忙組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府政策提出願景跟藍圖，「非常感謝黃國昌提出智庫對接，未來就積極做這件事情。」

鄭麗文表示，希望藍白走過國會合作後，開始擴大深化到地方選舉，而這個民主政治里程碑，可以帶給台灣人民重大意義。不希望在地方自治過程中因「鷸蚌相爭」，導致劣幣驅逐良幣，未來將進行全方位合作、無死角。

▲ 鄭麗文透露找前內政部長李鴻源組智庫。圖／蘇芳禾攝

兩岸言論惹議 鄭麗文強化中華民國、憲法

「藍加白是台灣主流最新民意。」鄭麗文強調，兩黨合作初衷，就是希望帶給台灣人民最好的政策和最佳的治理。

至於之前因為自己和副主席的兩岸言論惹議，鄭麗文今天不斷強調中華民國、憲法，更稱憲法是台灣社會最重要基石。「代表我們要創造共享的財富，也兼顧分配的正義。」

黃國昌則是痛批總統賴清德，「40%民意就讓你以為當上皇帝，連自己過去主張都選擇性失憶。」

柯文哲提三關鍵字 黃國昌：絕對有機會在不同場合看到他

黃國昌指出，在這場會面前，柯文哲跟他說三關鍵字，分別是主流民意、國家正義、人民安全。而在媒體問答環節，黃國昌說，柯文哲不只是精神領袖，也是重要夥伴，只是因為他面臨司法追殺，未來等到司法告一段落，柯文哲會很樂意，絕對有機會在不同場合看到他。

▲黃國昌透露柯文哲在藍白會談前，給他三個關鍵字。圖／蘇芳禾攝

黃國昌讚侯友宜、盧秀燕 「地方治理成績有目共睹」

被問到過去多次跟盧秀燕合體宣傳反罷免，黃國昌則說，國民黨的前輩一直都是請益對象，這也是為何他去看新北市長侯友宜的行動治理，「因為做得好」，完全掌握新北市政；他還去台中市跟盧秀燕請教幸福城市，盧秀燕的地方治理成績有目共睹，最近還去基隆市，看謝國樑、邱佩玲分工，其他國民黨前輩在地方治理的好成績，也是觀摩仿效對象。

至於藍白是否用民調推縣市長人選，黃國昌指出，民眾黨非常想要有地方執政機會，要做事要拿到行政權，民眾黨是在成長茁壯的政黨，希望能有好的人才進入地方治理。

黃國昌：蘇巧慧叫我選到底 蘇打臉：做好一對一準備

而黃國昌之前喊話將爭取競選新北市長，他在回應時也強調，他希望自己成為更好的選擇，但他同時也以大局為重，有更高的價值、有更好的人的時候，他也願意支持，這中間有很多過程，民進黨也會見縫插針。「蘇巧慧透過很多管道來鼓勵我，叫我選到底，強力支持，她為什麼叫我選，我心裡會不知道嗎？」

黃國昌強調，要接下侯友宜良好基礎的棒子，這才是真正關心的事情，若他有機會代表在野聯盟選新北市，一定全力以赴，但若男主角不是他，也不會扯後腿，會用最大力量輔選。

蘇巧慧則是在稍後打臉黃國昌說法，蘇巧慧說，她向來就是做好準備面對「一對一」的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，任何希望尋求機會的人，她都給予尊重跟祝福

重提提升軍人待遇 鄭麗文否認降國防預算

鄭麗文過去多次批評民進黨政府的國防預算，她今日又被問到此議題時強調，她會尊重立法院黨團自主，她並非不支持國防預算，請不要簡化或誤導，國民黨一向是國軍和國防最堅實的支持者，近期國會也才通過提升軍人待遇。

「但台海安全難道是透過軍備競賽可以保證的嗎？但如果一直製造對立，再來大幅提升軍備，對台海安全毫無幫助。」鄭麗文重提馬英九執政時，台海無事，但是也沒有放棄國防。

鄭麗文說，她希望台灣無事、日本無事、全世界都無事，讓台海安全無事，是他努力的目標，也會在這樣理念下，去看待合理的國防預算。

▲ 鄭麗文與黃國昌對談，外界關注藍白合期程、進行方式。圖／蘇芳禾攝

前藍委：藍白要合真的很難 可以從這些縣市著手

「藍白要合，真的超高難度的難！要比民調？還是基層？」國民黨前立委陳學聖在社群上直言，藍白合面對縣市長提名，很難沒有私心，例如新竹市現由民眾黨執政，國民黨會讓嗎？若不讓，國民黨怎可能讓大10倍的400多萬人口新北市？

陳學聖也指出，民眾黨的發展策略，很像當年修憲，將總統大選由間接民選改為直接選舉，贏者全拿。所以民眾黨要直取縣市長，擴大人才組編，和當年民進黨直攻總統有異曲同工之處，這也是2024柯文哲堅持不退讓的理由。

陳學聖說，各黨為自己政治未來，各有盤算，本就天經地義，所以要合，真很難！唯一可合作的，就變成只有「民進黨目前執政的縣市」，但看來難贏，藍白爭議也不大，意義也就不大。「經過2024的痛，藍白新的領導人會有新作風、新突破嗎？冀望今天有個好的開始！」

▲黃國昌稱鄭麗文是他台大法律系「學姊」。圖／蘇芳禾攝

曾在藍白合破裂的海景第一排 凌濤提三建議

桃園市議員凌濤也感慨說，畢竟2024年，當時藍白最後無法合，他等於是在「海景第一排」，當時看到了所有的一切。2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合，才導致國民黨、民眾黨繼續在野。

凌濤也建議三件事情，包括一、哪一些縣市要藍白合作，先點出來；二、單一縣市長的民調機制怎麼做？還要是要用整合的？三、在多席次議員席次提名，不要各打各，要整合。

學者：藍白選舉合作一大步 測試2028合作前哨戰

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，鄭麗文就任主席後，選擇「先安內後攘外」，先確定黨內人事，接著和黃國昌「禮貌性」會面，可說是「鄭麗文、黃國昌的一小步，藍白選舉合作的一大步。」

張元祥說，過去一年半，藍白在立法院已有相當默契，兩黨站在在野角色，也保持各自政黨獨立性；雙方第二階段是「政黨合作」，始於今年4月朱立倫與黃國昌的「世紀會面」，雙方達成3點共識，讓藍白合力挺過罷免。

「但是合作的第三階段：『選舉合作』是最困難的階段，也是政黨合作的深水區，2024總統大選慘痛教訓記憶猶新。」張元祥進一步說，「選舉合作」最困難的還是在利益共享，2026縣市長選舉是2028總統大選的前哨戰，更是測試藍白雙方合作誠意重要的試金石。

張元祥分析，黃國昌與柯文哲多次提到「聯合政府」，並具體提出「2026就可以來做」，顯然這是民眾黨端上國眾選舉合作談判桌的文案，鄭麗文之前對「聯合政府」給予正面回應，但是「聯合政府」在台灣從來沒有實踐的經驗，特別是「聯合政府」如果由兩黨高層拍板，要求縣市長候選人「畫押」認帳，未來縣市首長、地方力量、基層民眾的接受度，將是最大的挑戰。

民進黨3問黃國昌 是否同意鄭麗文說「解放軍圍台是保護台灣」

民進黨在臉書三問黃國昌，是否同意鄭麗文說過：「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」，甚至出席統派團體祭悼共諜的活動。

黃國昌是否同意國民黨副主席蕭旭岑說，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。

相關報導 何鷹鷺是誰？穿毛澤東T喊統一、首個被開鍘國民黨中常委！蕭旭岑喊「一國兩區」被稱老番癲會成未爆彈？





更多今周刊文章

日圓閃見「0.2019」、這3家網銀有0.19字頭！日幣匯率4個月最甜要衝換匯？林氏璧7原則教戰

李文如是誰？魏哲家找她、不到3年升台積電最年輕副總，管兆元採購...傳棄3800萬到輝達，一文起底V姊

瓦城泰統遷廠，通勤時間「1小時→4小時」員工控不配合就要離職…新北勞工局、業者回應了