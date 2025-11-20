「藍白合」柯文哲會有角色？黃國昌：絕對有機會在不同場合看到他！願賭不服輸怎辦？鄭麗文喊家規處理
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌週三(11/19)進行「以行動顧台灣主席高峰會談」，被問到未來柯文哲是否會有角色，黃國昌回，等司法告一段落，「柯文哲會很樂意，絕對有機會在不同場合看到他。」 至於黃國昌之前爭取代表藍白競選新北市長，他表示會以大局為重，有更好的人他會支持。「蘇巧慧透過很多管道來鼓勵我，叫我選到底，強力支持，他為什麼叫我選，我心裡會不知道嗎？」 至於兩黨合作的期程，鄭麗文也透露，民眾黨秘書長周榆修已經提了合理時間點，將會進行密切磋商，完成各縣市提名作業，其中民調一定是不可或缺的工具，但如何進行，要等兩黨討論提名作業時才有答案。 如果有願賭不服輸的狀況，必要時依據兩黨自己的「家規」處理。 一名熟悉藍營生態的人士則是認為，國民黨與民眾黨的合作，不是外界想像的大團結，也不是在野合作的溝通。在現實政治裡，在野黨合作是一種必要的整合工程，也是權力算計。對國民黨來說，合作有利於鞏固最大在野黨的領導地位；對民眾黨而言，合作能避免被藍綠夾殺、被壓縮到政治邊緣。對現在兩位黨主席來說，能夠維持聲量與熱度，為自己創造最大價值。
兩人會面大半批民進黨 智庫先對接
國民黨主席鄭麗文周三首度與民眾黨主席黃國昌會面，兩人會談過程中用了大部分時間，各種批判民進黨政府，最後才讓媒體問答各三題。
在對談開始之前，雙方先互贈禮物，鄭麗文致贈黃國昌一對有藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌是贈送本土藝術家創作的一盞燈，是用水泥作為基座製作的鎢絲燈，希望要讓台灣有「光明未來」。
會談最後則是由國民黨、民眾黨團隊上台共呼口號「以行動，顧台灣。」作為結尾，會談歷時約1小時40分鐘結束。
▲ 這場「禮貌性」會面歷時1小時40分鐘。圖／蘇芳禾攝
透露找李鴻源組智庫 將與民眾黨智庫對接
對於黃國昌提出兩黨智庫對接，鄭麗文則表示，智庫平台本來就是她心裡所想的，並透露自己這兩天才剛跟內政部前部長李鴻源討論這個話題，希望他能幫忙組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府政策提出願景跟藍圖，「非常感謝黃國昌提出智庫對接，未來就積極做這件事情。」
鄭麗文表示，希望藍白走過國會合作後，開始擴大深化到地方選舉，而這個民主政治里程碑，可以帶給台灣人民重大意義。不希望在地方自治過程中因「鷸蚌相爭」，導致劣幣驅逐良幣，未來將進行全方位合作、無死角。
▲ 鄭麗文透露找前內政部長李鴻源組智庫。圖／蘇芳禾攝
兩岸言論惹議 鄭麗文強化中華民國、憲法
「藍加白是台灣主流最新民意。」鄭麗文強調，兩黨合作初衷，就是希望帶給台灣人民最好的政策和最佳的治理。
至於之前因為自己和副主席的兩岸言論惹議，鄭麗文今天不斷強調中華民國、憲法，更稱憲法是台灣社會最重要基石。「代表我們要創造共享的財富，也兼顧分配的正義。」
黃國昌則是痛批總統賴清德，「40%民意就讓你以為當上皇帝，連自己過去主張都選擇性失憶。」
柯文哲提三關鍵字 黃國昌：絕對有機會在不同場合看到他
黃國昌指出，在這場會面前，柯文哲跟他說三關鍵字，分別是主流民意、國家正義、人民安全。而在媒體問答環節，黃國昌說，柯文哲不只是精神領袖，也是重要夥伴，只是因為他面臨司法追殺，未來等到司法告一段落，柯文哲會很樂意，絕對有機會在不同場合看到他。
▲黃國昌透露柯文哲在藍白會談前，給他三個關鍵字。圖／蘇芳禾攝
黃國昌讚侯友宜、盧秀燕 「地方治理成績有目共睹」
被問到過去多次跟盧秀燕合體宣傳反罷免，黃國昌則說，國民黨的前輩一直都是請益對象，這也是為何他去看新北市長侯友宜的行動治理，「因為做得好」，完全掌握新北市政；他還去台中市跟盧秀燕請教幸福城市，盧秀燕的地方治理成績有目共睹，最近還去基隆市，看謝國樑、邱佩玲分工，其他國民黨前輩在地方治理的好成績，也是觀摩仿效對象。
至於藍白是否用民調推縣市長人選，黃國昌指出，民眾黨非常想要有地方執政機會，要做事要拿到行政權，民眾黨是在成長茁壯的政黨，希望能有好的人才進入地方治理。
黃國昌：蘇巧慧叫我選到底 蘇打臉：做好一對一準備
而黃國昌之前喊話將爭取競選新北市長，他在回應時也強調，他希望自己成為更好的選擇，但他同時也以大局為重，有更高的價值、有更好的人的時候，他也願意支持，這中間有很多過程，民進黨也會見縫插針。「蘇巧慧透過很多管道來鼓勵我，叫我選到底，強力支持，她為什麼叫我選，我心裡會不知道嗎？」
黃國昌強調，要接下侯友宜良好基礎的棒子，這才是真正關心的事情，若他有機會代表在野聯盟選新北市，一定全力以赴，但若男主角不是他，也不會扯後腿，會用最大力量輔選。
蘇巧慧則是在稍後打臉黃國昌說法，蘇巧慧說，她向來就是做好準備面對「一對一」的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，任何希望尋求機會的人，她都給予尊重跟祝福
重提提升軍人待遇 鄭麗文否認降國防預算
鄭麗文過去多次批評民進黨政府的國防預算，她今日又被問到此議題時強調，她會尊重立法院黨團自主，她並非不支持國防預算，請不要簡化或誤導，國民黨一向是國軍和國防最堅實的支持者，近期國會也才通過提升軍人待遇。
「但台海安全難道是透過軍備競賽可以保證的嗎？但如果一直製造對立，再來大幅提升軍備，對台海安全毫無幫助。」鄭麗文重提馬英九執政時，台海無事，但是也沒有放棄國防。
鄭麗文說，她希望台灣無事、日本無事、全世界都無事，讓台海安全無事，是他努力的目標，也會在這樣理念下，去看待合理的國防預算。
▲ 鄭麗文與黃國昌對談，外界關注藍白合期程、進行方式。圖／蘇芳禾攝
前藍委：藍白要合真的很難 可以從這些縣市著手
「藍白要合，真的超高難度的難！要比民調？還是基層？」國民黨前立委陳學聖在社群上直言，藍白合面對縣市長提名，很難沒有私心，例如新竹市現由民眾黨執政，國民黨會讓嗎？若不讓，國民黨怎可能讓大10倍的400多萬人口新北市？
陳學聖也指出，民眾黨的發展策略，很像當年修憲，將總統大選由間接民選改為直接選舉，贏者全拿。所以民眾黨要直取縣市長，擴大人才組編，和當年民進黨直攻總統有異曲同工之處，這也是2024柯文哲堅持不退讓的理由。
陳學聖說，各黨為自己政治未來，各有盤算，本就天經地義，所以要合，真很難！唯一可合作的，就變成只有「民進黨目前執政的縣市」，但看來難贏，藍白爭議也不大，意義也就不大。「經過2024的痛，藍白新的領導人會有新作風、新突破嗎？冀望今天有個好的開始！」
▲黃國昌稱鄭麗文是他台大法律系「學姊」。圖／蘇芳禾攝
曾在藍白合破裂的海景第一排 凌濤提三建議
桃園市議員凌濤也感慨說，畢竟2024年，當時藍白最後無法合，他等於是在「海景第一排」，當時看到了所有的一切。2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合，才導致國民黨、民眾黨繼續在野。
凌濤也建議三件事情，包括一、哪一些縣市要藍白合作，先點出來；二、單一縣市長的民調機制怎麼做？還要是要用整合的？三、在多席次議員席次提名，不要各打各，要整合。
學者：藍白選舉合作一大步 測試2028合作前哨戰
東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，鄭麗文就任主席後，選擇「先安內後攘外」，先確定黨內人事，接著和黃國昌「禮貌性」會面，可說是「鄭麗文、黃國昌的一小步，藍白選舉合作的一大步。」
張元祥說，過去一年半，藍白在立法院已有相當默契，兩黨站在在野角色，也保持各自政黨獨立性；雙方第二階段是「政黨合作」，始於今年4月朱立倫與黃國昌的「世紀會面」，雙方達成3點共識，讓藍白合力挺過罷免。
「但是合作的第三階段：『選舉合作』是最困難的階段，也是政黨合作的深水區，2024總統大選慘痛教訓記憶猶新。」張元祥進一步說，「選舉合作」最困難的還是在利益共享，2026縣市長選舉是2028總統大選的前哨戰，更是測試藍白雙方合作誠意重要的試金石。
張元祥分析，黃國昌與柯文哲多次提到「聯合政府」，並具體提出「2026就可以來做」，顯然這是民眾黨端上國眾選舉合作談判桌的文案，鄭麗文之前對「聯合政府」給予正面回應，但是「聯合政府」在台灣從來沒有實踐的經驗，特別是「聯合政府」如果由兩黨高層拍板，要求縣市長候選人「畫押」認帳，未來縣市首長、地方力量、基層民眾的接受度，將是最大的挑戰。
民進黨3問黃國昌 是否同意鄭麗文說「解放軍圍台是保護台灣」
民進黨在臉書三問黃國昌，是否同意鄭麗文說過：「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」，甚至出席統派團體祭悼共諜的活動。
黃國昌是否同意國民黨副主席蕭旭岑說，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。
相關報導
何鷹鷺是誰？穿毛澤東T喊統一、首個被開鍘國民黨中常委！蕭旭岑喊「一國兩區」被稱老番癲會成未爆彈？
更多今周刊文章
日圓閃見「0.2019」、這3家網銀有0.19字頭！日幣匯率4個月最甜要衝換匯？林氏璧7原則教戰
李文如是誰？魏哲家找她、不到3年升台積電最年輕副總，管兆元採購...傳棄3800萬到輝達，一文起底V姊
瓦城泰統遷廠，通勤時間「1小時→4小時」員工控不配合就要離職…新北勞工局、業者回應了
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 16 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 7 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 26 分鐘前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 22 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 23 小時前
支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半
藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實自由時報 ・ 2 小時前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治 更多民視新聞報導國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄民視影音 ・ 19 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作
美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 8 小時前