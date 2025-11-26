藍白合 目標拉下民進黨席次

有意挑戰台北市南港、內湖區議員的立委羅智強辦公室主任陳冠安（左）26日邀國民黨北市議員詹為元（右）、楊植斗（中）及柳采葳等人合體站台。（徐佑昇攝）

備戰明年議員選舉，各黨新人站路口和掃街拜票搶曝光、爭取支持，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安有意挑戰北市南港、內湖議員，國民黨北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳26日合體為陳站台。外界認為「藍白合」在議員選舉恐壓縮新人空間，陳冠安分析，松山信義、中正萬華無現任民眾黨議員，將是藍白較競爭的「深水區」，詹為元認為，藍白重點應是「1加1大於2」，把民進黨多拉下幾席，不是協調禮讓幾席。

民眾黨喊出北市4+2全壘打，預計明年在松山信義區提名民眾黨副祕書長許甫、中正萬華區提名民眾黨發言人吳怡萱參選，但2選區不僅有現任藍營議員要拚連任，也有不少國民黨青年躍躍欲試，外界認為是藍白合較困難區域。

廣告 廣告

松信在地議員詹為元表示，國民黨立場很簡單就是要在議會席次單獨過半，才能確保市長蔣萬安連任後政策延續性，既然藍白都要提名人選，應該要「1加1大於2」，藍白議員都要選上，目標是要把民進黨多拉下幾席，而不是藍白協調禮讓幾席。

國民黨中正萬華議員鍾小平指出，過去泛藍合作時，前台北市長馬英九、郝龍斌只會替泛藍現任議員站台，若蔣萬安替民眾黨議員站台，確實有可能會分票，但他強調資深議員要有胸襟，為了讓蔣萬安有底氣可挑戰總統，明年一定要衝高得票率達55％以上，他會概括承受落選風險。

大安文山在地議員楊植斗說，他的選區狀態與港湖相似，民眾黨已有議員張志豪，且民眾黨只會在大安文山提名1席，該區藍營會與白營保持良好互動。