「藍白合」私下卻暗潮洶湧？吳子嘉揭柯文哲盤算：拿來逼「綠白合」保自己官司

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌19日於新莊舉行峰會，藍白合議題再度成為政壇焦點。而新北市長侯友宜受訪時表示，政黨合作最重要是要有共同的理念跟想法，引發熱議。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜缺席藍白新北對談相當離譜，就算黃國昌擔任候選人，沒有侯友宜支持，絕無可能當選。藍白兩黨魁見面不代表能一路順利戰勝民進黨，柯文哲明年2月份判刑的刑度將影響全台灣的政局。

吳子嘉指出，黃國昌和鄭麗文見面，不代表藍白合能一路順利，2026、2028年大選碾壓民進黨，因為民眾黨立法院黨團主任陳智菡先前已表示，柯文哲一直沒有放棄要和民進黨對話。吳子嘉提到，柯文哲的判刑時間預計為2026年2月，若柯文哲遭判刑十年以上，便無法參與2028年總統大選；若柯文哲判刑十年以下，便可參加2028年選舉，藍白合便會破局，因為依照柯文哲的性格以及其背著官司的憤怒，一定會要扮演總統的角色，因此藍白合關鍵在於柯文哲判刑的刑度。

吳子嘉認為，陳智菡稱柯文哲未放棄和民進黨對話存在弦外之音，若民眾黨和民進黨對話，民進黨願意接受民眾黨的8個立委席次，便可輕鬆處理掉柯文哲的訴訟官司。民眾黨認為，民進黨或民進黨的總統有能力影響柯文哲2026年2月份的判刑，此外，此訊息釋出的時間點在藍白合會議剛結束時，藍白在新莊的會面，是柯文哲拿來逼綠白合的催化器，以此消除柯文哲官司的判刑刑度。

​吳子嘉分析，國民黨主席鄭麗文（見圖）雖聲望高，但當總統選戰碰到台獨派和紅統派的選項時，台獨派必定會勝出。（資料照，劉偉宏攝）

侯友宜缺席藍白合會議 吳子嘉：在政治上不合道理

吳子嘉表示，在野黨黨主席對社會最大的功能是作秀，黃國昌和鄭麗文都在作秀，作秀的地點選在新北市，因此全台灣重量級政治人物只有侯友宜對這場藍白合提出較嚴厲的評價。鄭麗文和黃國昌在新北見面，談新北市長候選人，侯友宜竟然缺席，是相當離譜的。侯友宜提到，新北的市政要一棒接一棒，然而卻只有鄭麗文、黃國昌兩人在討論，置侯友宜於何處。因此侯友宜發言是正確的，若侯友宜有意見，藍白新北就不可能選勝，就算黃國昌民調出線擔任候選人，侯友宜沒有支持便絕無可能當選，因為侯友宜手上有部分選票屬於非國民黨的票。

吳子嘉認為，民進黨立委蘇巧慧民調相當強，因為先前在蘇巧慧被提名前進行的民調顯示，李四川只略勝6%，而近幾個月蘇巧慧勤跑基層， 與一直沒有表態的李四川相比民調上升速度會相差很大，蘇巧慧目前的民調可能和李四川在伯仲之間，李四川不見得會勝出。若李四川是國民黨民調第一，卻輸給蘇巧慧，國民黨恐相當難堪。

吳子嘉強調，藍白兩黨黨主席談的是新北市的事情，是否詢問侯友宜，便代表是否詢問新北市民，故此為一個不成熟的安排。兩個黨主席碰面商談藍白合，指明有將新北市列入藍白合討論的標的物，卻對縣市首長完全不聞不問，在政治上不合道理。依侯友宜的個性，突然談到政治便可見其高度的想談此問題。

新北市長侯友宜先前缺席藍白主席高峰會引發關注。（資料照，劉偉宏攝）

吳子嘉分析2028總統選舉

吳子嘉提到，2028總統大選不可能排除侯友宜，因為台中市長盧秀燕現在被豬瘟重傷，且無意願參選，而立法院長韓國瑜99.9%不會參選。韓國瑜曾和好友透露，在台灣選總統一定要「台灣人」選才會當選，而韓國瑜為外省人，因此有基礎將其剔除2028總統候選人。至於台北市長蔣萬安在2032大選當選的機率較大，不須冒險參選2028，且屆時民進黨的陳其邁、林佳龍、卓榮泰難與蔣萬安匹敵，台北市長卸任的光環可馬上投入2032大選籌備。

吳子嘉認為，只剩下鄭麗文和侯友宜有機會參選，若鄭麗文代表國民黨參選，最高興的人便是賴清德，因為鄭麗文為紅統不可能勝出。國民黨除推舉侯友宜參選外沒有其他選項，且第二次參選經驗較豐富。吳子嘉分析，鄭麗文雖聲望高，但當總統選戰碰到台獨派和紅統派的選項時，台獨派必定會勝出。如何將鄭麗文領導的紅統的國民黨，洗刷成台灣人的黨，便只有台灣人參選較有可能。

2026選戰 藍白在新北市合作機會不大？

吳子嘉進一步指出，2026新北市長選戰，李四川不可能和黃國昌整合成一組，因為2026選戰若李四川代表參選新北市長，媒體的焦點便會在雙北，且雙北結合的力道還會更強，蔣萬安和李四川一定會聯合作戰。蔣萬安的年輕選票贏過賴清德，若蔣萬安能幫李四川吸到新北的年輕選票，便不會需要黃國昌，且黃國昌和網紅館長陳之漢關係友好，若黃國昌參選一定會被綠營以此攻擊，因此藍白2026選戰合作的機會不大。

吳子嘉分析台北與桃園選情

談到台北市長選戰部分，吳子嘉透露，民進黨最想選台北市長且最有實力的人是王世堅，但王世堅常抨擊賴清德，不可能被民進黨徵召。民進黨派誰參選已經不重要了，因為沒有機會勝選。桃園市長選戰部分，民進黨最終會派出何志偉參選，王義川連立委都不敢選，根本沒有選舉經驗。何志偉是否能勝出，尚不能斷言，但何志偉代表民進黨參選會較有選舉的樣子，因為何志偉有資源，家裡財力充足。

