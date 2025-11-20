「藍白合」綠營如何應戰？卓冠廷：把「這些」選民接住

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文昨（19）舉行「鄭黃會」，提出藍白合時程，並將2026年3月視為民調整合期限。對此，民進黨發言人卓冠廷指出，此進程與2023年藍白合高度雷同，當年從「密會」、「六點共識」到「不歡而散」僅短短數週。卓冠廷認為，這次藍白如何演仍難預料，但至少能讓黃國昌延續聲量。他強調，民進黨要接住被鄭麗文與黃國昌極端路線嚇跑的選民，擴大支持基礎。

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文於昨（19）日下午舉行「鄭黃會」，會談關於藍白合事宜。對此，民進黨發言人卓冠廷在臉書發文分析，指出藍白雙方雖聲稱合作方向一致，但看起來更像是「2023藍白合翻版」。

卓冠廷表示，此次鄭黃會達成的一個明確共識，是在2026年3月前敲定民調整合方式，與2023年藍白合的戲碼高度類似。他回憶當年藍白合的時程：

2023/10/7，新北市長侯友宜就拋了「藍白合」3主張：立即面對面來談。

2023/10/14，藍白會前會整合方式無共識，雙方同意辦3場辯論。

2023/10/31，藍白三巨頭「景美密會」

2023/11/15，藍白合二次協商，前總統馬英九見證，達6點共識。

2023/11/23，藍白合最後一會，馬英九「只是見證人原則上不發言」、2538空房等嘸人、郭柯侯不歡而散高唱無言的結局。

他認為，這次藍白怎麼演仍未可知，但可以預見的是，至少能讓黃國昌再延續一段政治聲量。但關鍵問題是：藍白若真想集結，台灣隊、民進黨應該如何應戰？

卓冠廷強調，民進黨要面對的並不是藍白合本身，而是在此過程中可能被推向邊緣、對政治混亂感到不安的中間選民。他呼籲，民進黨應展現穩定力量，「把被鄭麗文、黃國昌兩個極端路線嚇跑的選民接住」，進一步擴大支持基礎。





