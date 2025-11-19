「藍白合」邀柯文哲一起？ 黃國昌：留時間讓柯面對司法訴訟

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一／攝

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的兩黨領袖高峰會談今（19日）下午舉行，對於民眾黨創黨主席柯文哲是否未來有機會一起加入藍白合會談，黃國昌受訪說，柯文哲面臨民進黨的司法追殺，希望留時間讓柯面對、處理接下來的司法訴訟。

「鄭黃會」下午 3 時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡與會。

雙方歷經一小時對談後，進行媒體聯訪，由民眾黨與國民黨各自點 3 家媒體進行提問。媒體提問，黃國昌剛有提到與柯文哲的聯絡是時時刻刻進行，柯畢竟是民眾黨重要精神領袖，是否未來會兩黨邀請柯一起進行會面？黃國昌先是回應，他必須要稍微糾正，隨後又說用「糾正」太沈重了，他稍微修正一下，對他、民眾黨而言，柯文哲不僅僅是精神領袖，是重要夥伴，到現在從來沒離開，至今還一起工作。

黃國昌說，只不過，對我們來講，目前這位重要夥伴，正面臨民進黨的司法追殺，希望留多一點時間讓柯文哲面對、處理，因為接下來司法訴訟還會繼續進行下去，但的確花很多時間討論、交換意見，他更揭露，今天凌晨一點都還收到柯文哲的訊息，代表柯腦子裡在想東西、思考事情，未來等到司法告一段落，相信柯會很樂意，他們也會很高興，絕對有機會在不同場合上看到柯。

