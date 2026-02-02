藍白合？邱臣遠被點名選竹北 陳見賢：新竹縣市是一家人

外傳民眾黨有意派人參選竹北市長，新竹縣副縣長陳見賢與新竹市副市長邱臣遠今（2）日同台出席新竹家扶中心活動。面對外界詢問，陳見賢對此表示樂觀其成，歡迎每個有心要出來做事的人參選；邱臣遠則感謝肯定，強調縣市都是一家人，期盼縣市能共榮共好。

陳見賢、邱臣遠。（圖／新竹縣政府）

新竹縣市政府2日與新竹家扶中心共同舉辦115年新進寄養家庭授證典禮，新竹縣副縣長陳見賢、新竹市副市長邱臣遠皆出席。會後媒體詢問邱臣遠是否可能參選竹北市長，陳見賢給予高度肯定。

陳見賢表示，邱臣遠是非常優秀的官員，無論在北台、中台的會議中經常一起開會，也常聊到對於交通、教育的建議，都相當不錯。他指出，新竹縣市本來就是共同生活圈，竹北市值得更好，新竹縣的家戶所得在全國名列前茅，也希望新竹縣市能共榮共好。

陳見賢、高虹安、邱臣遠。（圖／新竹縣政府）

針對新竹縣的選舉是否為藍白合第一步，陳見賢回應，柯文哲主席是新竹市人，新竹縣市本來就是一家人，所有的參選人都是為了讓所有的縣市民過更好的生活，這就是參選的原因跟目的，都會朝此方向來努力。

邱臣遠對於是否有意參選竹北市長，則表示感謝副縣長的肯定。他說明，新竹縣市一直以來都是一家人，不管在竹北還是新竹市，受惠於科學園區的發展，經濟、交通還是教育等縣市合作的議題，有非常多值得共同合作討論。

邱臣遠也提到，過去他與陳副縣長在跨縣市高峰會、中台灣治理平台、桃竹苗大矽谷等場合，都有相關縣市政交流。他稱讚陳副縣長在縣政議題上非常深入，也是地方敬重的資深前輩。邱臣遠強調，未來會就縣市合作部分，做更多縣市政的交流跟互動，縣市之間在行政區畫上或許有區分，但對市民是共同生活圈，必須要從大新竹區域發展出發，讓大家共榮、共好。

