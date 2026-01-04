藍白合「非唯一選項」阿北變了？專家揭柯文哲4盤算

政治中心／李汶臻報導

民眾黨創黨主席柯文哲近期動作頻頻，繼幫黃國昌競選新北市長站台後，昨（3）日前往嘉義市，幫黨籍提名嘉義市長候選人張啟楷輔選，不僅說出要當對方的競選總幹事，還脫口稱要在嘉義long stay。再加上柯文哲日前拜會民進黨總召柯建銘的「雙柯會」，就有學者分析柯近期種種政治動作的背後真實盤算，其中包括想透過「雙柯會」這一訊號，制衡國民黨。

柯文哲2025年12月27日帶夫人陳佩琪一同出席「為新北應援」活動、力挺民眾黨現任黨主席黃國昌。當天造勢大會掛出柯文哲「台灣我顧」文宣，讓外界聯想柯要再戰2028。對此，柯文哲僅稱「2026先過去再說」沒把話說死。

黃國昌新北活動布條高掛「台灣我顧」，印有柯文哲頭像，引發外界聯想。（圖／翻攝民眾之聲）





而在幫黃國昌競選新北市長站台後，柯文哲接著又拜會了國民黨團、與民進黨總召柯建銘舉行「雙柯會」，到了1月3日到嘉義市幫黨籍提名嘉義市長候選人的張啟楷助選時，又宣稱要當擔任對方的競選總幹事，並在嘉義long stay。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳就在臉書撰文分析，點出柯文哲近期一系列舉動的背後4大盤算。





前民眾黨主席柯文哲（右）日前赴立法院拜會藍綠黨團，和民進黨團總召柯建銘（左）密談15分鐘。（圖／民視新聞）





鈕則勳認為，種種舉動除了顯示柯文哲對政治「未曾忘情」外，更突顯出柯P正朝「大復活」的目標邁進。他分析柯文哲想透過相關動作「達到幾個策略上的目標、一舉數得」包括：

1.拉高談判籌碼

鈕則勳表示，柯文哲想藉由自己的能量加溫，增加民眾黨在「藍白合」談判過程中的籌碼，減少藍軍「忽悠」白營的空間，並迫使藍營拿出更多資源交換的可能；

2.制衡國民黨、抬高開價

至於柯P和柯建銘進行「雙柯會」的這個訊息，鈕則勳認為是要藉此向國民黨傳達白營「除了藍軍之外，仍有其他選項」以利白營在談判中抬高開價；

3.議題造勢、穩固基本盤

鈕則勳分析柯文哲打算透過議題操作與媒體、社群擴散，拉升支持者對柯文哲「大復活」的期待，同時進行議題設定、鞏固基本盤，並強化年底地方選舉的自主性，穩住縣市長選情、擴大縣市議員席次；

4.補強南部票源、劍指2028

對於柯文哲說要在南部long stay，鈕則勳就分析除為張啟楷助選之外，也展現民眾黨深耕南部、補強票源的企圖；當然也不排除柯文哲有劍指2028參選總統的可能。

