藍白合 魔鬼藏在提名細節裡

藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌19日首度會面，雖以「高來高去」開局，至少象徵在野黨重新坐回談判桌；綠營則在會前會後不斷唱衰、挑撥，正說明民進黨最害怕的就是藍白認真合作。然而，藍白合作關鍵不在鏡頭前的握手，而在鏡頭外被刻意迴避的選舉提名時程與整合機制。

鄭、黃兩人都口才佳，首場會面的政治大戲可謂華麗精彩。鄭麗文將合作框架從「政治分贓」提升為「民主價值結盟」，奠定藍白合的正當性基礎。她點出「不要鷸蚌相爭、讓綠營漁翁得利」，語氣既是提醒、也是警告，對安撫藍營基層頗具效果。

黃國昌則將藍白合作拉高至「國家安全」、國會制衡層級，試圖說服中間選民：這不是藍白交易，而是為了阻止執政黨以多數壓迫少數。其論述邏輯精準，並呼應鄭的說法，以自身為例指出，若2026新北不是他參選，絕對支持另一位候選人，既向藍營示好，也向民眾黨支持者保證「合作不是投降」。

兩人提出「智庫對接」、「地方治理藍圖」等概念，看似打造跨黨專業平台，卻缺乏具體可執行的提名時間表，僅止於概念闡述，顯得打高空。因真正要參選的人只在乎何時、用何種方式決定候選人？時間拖得越久，基層越焦慮，地方卡位越混亂。

更敏感的是白營的變數。黃國昌受限於「兩年條款」即將卸任立委，之後將成為「陽春主席」；前主席柯文哲雖官司纏身，仍是小草的精神領袖。柯是否介入整合尚存在不確定性。若藍白合作缺乏穩固的雙軌領導模式，任何一方節奏錯位，2024藍白合破局就是血淋淋的前車之鑑。

尤其柯文哲的京華城案即將一審宣判，不論判決有罪或無罪，結果都將直接影響白營權力結構，甚至左右藍白合作節奏，政治效應勢必外溢。黃國昌刻意透露在藍白會前柯曾傳簡訊給他，一方面展現他對柯的忠誠，一方面也讓支持者理解，柯目前首要面對的是官司，未來白營路線勢必更依賴制度而非個人威望。

同樣地，國民黨內部也暗潮洶湧，地方派系最關心的是「遊戲規則」何時公布。若黨中央只講主流民意，不明確說明提名機制，地方大老勢必搶先表態，一旦基層提前分裂，黨中央的協調力道就會被架空。因此，這場鄭、黃首次會面雖開啟合作可能，但距離打造在野聯合政府機制仍有漫長距離。

藍白合能否成真，關鍵不在主席的口才，而在時間；不在宣示，而在規則。民進黨不只在藍白會前後不斷操作矛盾情緒、挑動2024破局芥蒂，內部更已快步前進，2026確定提名的縣市長參選人早已在地方大步開跑。反觀藍白仍停在宣示層級，時間差已成實質壓力，合作危機也正逐步浮現。 （作者為大學教師）