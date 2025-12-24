藍白合+1！民眾黨賴香伶接苗栗副縣長 鍾東錦：欠柯文哲一個人情

鍾東錦(右)宣布，賴香伶(左)出任苗栗第二副縣長。翻攝兩人臉書



藍白合又再添一樁！由於明年2026年就是九合一選舉年，各縣市首長、議員也提前布局。苗栗縣長鍾東錦今天（12／24）就職三周年記者會上，也震撼地宣布：二位副縣長人選就是民眾黨的政策會執行長賴香伶，預計明年元旦就正式上任。鍾東錦也說，他一直認為欠柯文哲主席一份人情。

事實上，明年元旦上路的地方制度法修正案，苗栗縣依法可以新增一名副縣長。鍾東錦受訪時就曾透露，他屬意的人選是三義人，同時也多次表示，自己在縣長選舉時欠了柯文哲一份人情，不少地方人士紛紛猜測，這第二位副縣長人選有可能就是出身三義的賴香伶。

賴香伶出身自苗栗三義鄉西湖村，她新竹女中畢業後進入輔仁大學就讀，後來長期投身勞工運動，曾在柯文哲北市府擔任勞動局長、民眾黨不分區立法委員，目前則是民眾黨政策執行長、民眾黨苗栗縣黨部主委等職務。

鍾東錦今天說，因為他一直認為欠柯文哲主席一份人情，所以他決定在就職三周年慶時直接宣布，第二位副縣長人選，就是賴香伶主委，他也邀請她來參與周年慶，團隊也獲得了柯文哲主席、黃國昌主席的同意。

賴香伶隨後接受媒體訪問回應表示，她謝謝鍾縣長抬愛，所以當知道這樣訊息時，自己也覺得很意外，但是也很榮幸。賴香伶表示，這樣安排都是為家鄉好，我還是民眾黨重要的工作幹部，所以人事部分就尊重縣長的意思，我還是要讓這個工作繼續進行，在什麼崗位上做什麼角色。

