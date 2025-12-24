藍白合+1! 賴香伶出任苗栗副縣長 綠質疑政治考量

中部中心/王俞斐、邱俊超、羅宇翔、苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦，今天（24日）在就職三周年記者會上，拋出人事震撼彈！宣布第二位副縣長人選，由民眾黨苗栗黨部主委賴香伶接任，這也象徵藍白合示範區再加一，不過外界也質疑是否只是政治考量。





苗栗縣長鍾東錦，在就職3周年典禮上，公開宣布第二位副縣長人選，由民眾黨苗栗黨部主委賴香伶出任，台下一片歡聲鼓舞，這也象徵藍白合作，再加一。

賴香伶出身苗栗縣三義鄉，是柯文哲擔任台北市長時，時任勞動局長，也曾任民眾黨不分區立法委員，這回和藍營合作，她表示感謝鍾東錦的抬愛，希望能夠發揮自身專業。





不過對於藍白聯手，綠營推測多少有政治選戰考量。藍白合作，真的是政治理念吻合？還是為了整合拼連任？就看選民，如何解讀。





