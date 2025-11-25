藍白合2.0啟動 有人恐提前出局？爆4大區成主戰場

藍白主席日前會面，定調藍白合2.0大方向。有消息指，兩黨將各自盤整2026縣市長可能人選，其中最受關注的新北市長方面，國民黨台北市副市長李四川在多份民調穩定領先，讓有意親征的民眾黨主席黃國昌提前失去關鍵角色，可能只剩下作為議員選舉席次交換的籌碼；有藍營新北市議員直言，「形勢比人強」，地方多盼李四川儘快回新北當火車頭。

目前除新北外，外界多認為宜蘭縣、新竹市、嘉義市為藍白合看點，因白營都有擬參選人，而這四區如何藍白合，也成看點。

藍白黨魁會19日舉行，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌達成共識：最晚明年3月完成協調提名機制，以及啟動兩黨智庫對接。國民黨指派選戰經驗豐富的副祕書長李哲華，與民眾黨祕書長周榆修建立協商窗口；據《鏡週刊》25日報導，雙方已開始交換各自的縣市長口袋名單，並準備進一步討論若出現重疊人選該如何合作、是否採民調方式等細節。

外界盛傳，白營已確認有意出戰地方首長的縣市，包括新北由黃國昌親征、宜蘭由陳琬惠參選，以及彰化或嘉義市由張啓楷出馬；周刊報導則另指白營新竹市是由高虹安尋求連任。這四區因此被視為藍白合作焦點區。

但其中在新北市部分，李四川以目前以強大聲勢領先，甚至有民調顯示，即使是三腳督，李四川仍有贏面；綠營多位人士近日也頻開酸黃國昌民調太低、甚至不如也有意參選的現任新北副市長劉和然，已失去叫板角色。該報導則稱，因地方藍營民代一致支持李四川，使白營私下也清楚，新北這席難以突圍，更有地方評估認為，白營最終將以新北作為交換議員席次或其他縣市提名的談判工具，如彰化、嘉義或宜蘭。

《鏡週刊》也問一位藍營新北市議員，他表示，「形勢比人強，李四川還在台北處理輝達案，人氣就已經壓過所有人。地方普遍希望儘快拍板，讓他早點回新北當火車頭。」該議員也強調，若藍白合作，不可能只談市長，議員提名牽動席次、資源與站台策略，越早決定對雙方越有利。

《鏡週刊》引述一名熟悉藍白的人士分析，民眾黨最佳策略是延續至少一席以上的縣市長執政權；其次是能在更多縣市組成黨團，或進入地方政府累積治理經驗；而白營明知在縣市長選舉中的籌碼有限，才會提前喊出藍白合作，用意在於「用2028的合作前景逼藍營在2026先讓步」。

報導還稱，藍營展現誠意的方式，包括在部分縣市禮讓白營參選，如宜蘭、彰化或嘉義；或在議員提名中採共同布局，增加在野共同席次；更進一步則是共同輔選縣市長，選後組成「地方聯合政府」，即在縣市小內閣納入白營人士。白營近期頻頻引用基隆市副市長邱佩琳的模式，即暗示此一方向。

但也有許多政界人士、名嘴反駁上述內容，認為例如藍營吳宗憲早瞄準宜蘭縣長，要如何禮讓？若藍白無法協調共同產生一位候選人，只有比民調了。

至於議員選舉部分，該報導指，李哲華表態藍營縣市長未來一定會為民眾黨議員站台，過去國親合作也是如此。一位北部輔選人士則提醒，議員選舉屬多席次，就算禮讓也無法保證當選，「藍白就像兄弟登山，各自努力。」

