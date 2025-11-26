藍白合2028重返執政？陳揮文批國民黨沒出息、民眾黨沒誠信

政治中心／劉宇鈞報導

藍白合議題持續熱議，儘管國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已經公開會面、互贈禮品，但未來是否能真正合作，仍是未知數。媒體人陳揮文談到藍白合，他狠批國民黨沒出息、民眾黨沒誠信。

陳揮文日前在直播上說，想要靠藍白合重回執政的這種想法，國民黨就跟民進黨立委王世堅的金句「沒出息」相符合，而民眾黨則是沒誠信。

陳揮文提到，前中廣董事長趙少康曾說，國民黨裡面有人認為打不贏民進黨，所以想去靠共產黨，而此刻，國民黨裡面有人認為打不贏民進黨，所以要去找民眾黨來助拳，「那不是一樣的意思嗎？」

陳揮文直言，國民黨想要對抗民進黨，找共產黨當然是不對的，那找民眾黨是對的嗎？前民眾黨主席柯文哲在2024總統大選是怎麼罵「侯康配」的，柯曾稱「侯康配」是中共支持，如今國民黨卻想要跑去跟民眾黨合作，到底是民眾黨不要臉還是國民黨不要臉？

