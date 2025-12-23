藍白向監院遞狀彈劾卓揆 綠諷藍白曾提廢監院修憲案

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天(23日)赴監察院遞交彈劾陳情書，請求監察院立案調查並提請彈劾卓榮泰。民進黨立委則表示全力支持卓榮泰不副署財劃法，並嘲諷過去藍、白立委高喊廢除監察院，如今卻向監院遞交彈劾陳情書。

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍與多個軍公教團體23日到監察院前召開記者會，遞交彈劾行政院長卓榮泰違法失職的陳情書。

翁曉玲表示，卓榮泰身為行政院長，理應依法行政，近來卻違反權力分立原則，對於立法院通過的法律，包括提高軍警待遇與退休福利的軍人待遇條例、警察人員人事條例不編列預算；對於近日通過的財劃法以及停砍公教年金等法案也不副署、不執行，種種違法失職行為已構成彈劾要件。翁曉玲：『(原音)我們今天立法院以及今天在座的各個不同的協會代表已經無法坐視卓榮泰這種違法失職的行為，因此我們提出了彈劾陳情書，我們希望監察院能夠依法、依監察的職權能夠好好的去調查。』

對於藍、白立委要求監察院調查卓揆是否有違法失職行為並提案彈劾，民進黨團書記長陳培瑜於輿情回應記者會受訪時表示，黨團全力支持卓揆不副署財劃法，也不認同藍、白立委要求監察院調查並彈劾卓揆的作為。陳培瑜：『(原音)至於卓(榮泰)院長該不該被彈劾，我必須要說，民進黨團絕對支持卓(榮泰)院長不副署的行動，所以我想這個部分，我們當然沒有辦法認同他們的作為。』

陳培瑜指出，藍、白立委過去曾提出廢除監察院的修憲提案，如今卻到監察院遞交彈劾卓揆的陳情書，真不知道藍、白立委如何看待監察院的存廢。