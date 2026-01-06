藍白否決譴責中共事演！矢板明夫：讓國際對台灣防衛決心產生疑問

藍白立委多次在立法院程序委員會聯手擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國發動圍台事演，民進黨立法院黨團日前提案嚴正譴責中共以軍事手段對台施壓，呼籲立即停止破壞區域穩定的挑釁行為，但最終遭到國民黨、民眾黨聯手否決，近日又有國民黨立委在質詢中追問政府為何不譴責美國襲擊委內瑞拉。對此，資深媒體人矢板明夫直言，在野黨不斷消耗台灣盟友的信任，實質傷害台灣的安全利益。最終讓每一個台灣人承受代價。

矢板明夫發文寫道：「近日，美國對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕總統馬杜洛，引發國際爭議。日本首相高市早苗1月4日發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。這不是價值選邊，而是現實判斷。日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，『不公開批評盟友』，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。」

矢板明夫指出：「對照之下，台灣立法院出現的畫面令人憂心。國民黨立委賴士葆在質詢中追問政府『為何不譴責美國？』與中國官方和官媒的論調高度重疊。對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起『對最重要安全夥伴公開指責』的代價。如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？」

矢板明夫續指：「這不是道德問題，而是生存問題。去年底中國在台海周邊進行大規模軍事演習，對台灣構成直接威脅時，民進黨立院黨團提出譴責中共軍演的聲明，卻遭國民黨與民眾黨聯手封殺。當美國、日本與歐洲多個主要國家相繼譴責中國的軍事挑釁時，作為當事者的台灣，立法院卻未能形成一致立場。那已經讓國際社會對台灣的防衛決心產生疑問。」

矢板明夫強調：「國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇。而台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。」

