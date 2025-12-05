藍白否決《財劃法》覆議案！卓榮泰批違反議事倫理：沒有必須執行的壓力

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

行政院上（11）月27日就藍白強推的再修版《財劃法》提出覆議案，只是，藍白堅持不讓院長卓榮泰赴國會報告外，更放話一定會否決；因此立法院今（5）日上午經投票表決，確定在野陣營以反對59票，對上同意50票結果封殺覆議案。對此，卓榮泰下午受訪強調，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰今日下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」前接受媒體聯訪；就再修版《財劃法》覆議案遭否決一事，卓榮泰表示，其實從立法院拒絕安排行政院至立法院報告，而執意的表決，大概大家都知道結果會是如此。

他也說，不過最近一直以來國會的狀況包含審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

同時，卓榮泰指出，行政院報告會把《財劃法》錯誤內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但國會拒絕這樣的程序與結果，「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」。

最後卓榮泰喊話，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

