藍白否決《財劃法》覆議 民進黨轟政治分贓：透支未來卻要全民買單

立法院會今（5）日在藍白再度聯手下，以59票同意、50票不同意否決行政院所提《財政收支劃分法》覆議案。對此，民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，否決《財劃法》覆議案，錯誤連連又要中央違法編列預算，戕害國家財政，大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。

李坤城表示，藍白今天不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對自己錯誤。一年內兩度惡修《財劃法》，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債5000多億，不僅超過《公債法》上限，內容更是粗糙不堪。藍白喊著要擴大地方財源，實質是在關起門來搞政治分贓，掏空中央拿錢不做事，將財政紀律與法律踩在腳底，要全民為他們透支下一代的未來買單。

李坤城呼籲，藍白兩黨不應阻擋院版《財劃法》，行政院提出更好的《財劃法》，獲得多數藍白地方政府的認可，讓中央與地方都有錢給國人更好的建設與福利政策；藍白強過的惡修版《財劃法》，吸血中央圖利自家執政縣市，恐衝擊使用TPASS近百萬使用者、治水、大型建設與生育補助等，僅為一時政治利益，犧牲整個國家的財政永續。

