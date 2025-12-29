藍白告訴 AIT 支持軍購卻在立院封殺？黃暐瀚揭AIT「非常錯愕」：莫讓馬政府「求購無門」憾事重演
「這是不負責任的做法！」黃暐瀚籲回歸委員會實質審查：要監督就進場「直球對決」
針對立法院藍白兩黨在程序委員會封殺「八年1.25兆國防特別軍購案」，政治評論員黃暐瀚今(29)日在直播中指出，美國在台協會(AIT)處長谷立言日前與各黨派會談後，向華府回報「每個政黨都願意增加國防支出」，國民黨也表達支持，但實際上藍白卻在程序委員會聯手擋下預算案，讓AIT陷入「非常錯愕和不解」的處境。黃暐瀚強調：在野黨有權監督刪減預算，但應該進入委員會實質審查，而非直接在程序委員會封殺，「這是非常不負責任的做法」。
藍白表達願意支持軍購卻在立院封殺 AI錯愕
黃暐瀚表示，AIT處長谷立言在與國民黨、民眾黨等各黨派進行會談後，回報給華府的電報內容明確指出「每個政黨都表達願意增加國防支出」，且從AIT副處長與國民黨立委會面的照片可見雙方互動友好，國民黨當面也對這次八項軍購案表示支持。
然而實際情況卻是，藍白兩黨在立法院程序委員會聯手封殺軍購預算案，讓案子根本無法進入實質審查階段。黃暐瀚直言，這讓AIT處於「非常錯愕」的狀態，「國民黨到底有沒有跟AIT說支持？還是當面說一套、立法院做一套?」這種作法不僅是台灣內政問題，更嚴重影響台美互信關係，讓美方無法理解台灣各政黨的真實立場。
谷立言的回應 — 願意到立法院說明
黃暐瀚進一步指出，AIT處長谷立言甚至在接受前TVBS國防記者相振為的專訪時主動表示，若國民黨或民眾黨立委對軍購內容有任何疑慮或質疑，他本人願意親自到立法院進行說明。雖然這不是正式的備詢程序，但谷立言可以針對採購項目、預算編列等細節向立委們解釋，展現美方願意溝通、接受監督的誠意。「美方都願意來說明了，為什麼還要直接在程序委員會擋下來?」黃暐瀚反問，這讓外界更加不解藍白兩黨的真實意圖。
程序委員會不是用來封殺的
對於藍白在程序委員會直接封殺軍購預算案，黃暐瀚詳細解釋立法院的審查流程。他指出，程序委員會的功能是「排定議程順序」，就像班會討論園遊會要先賣什麼、後賣什麼,是一個優先順序的安排，而不是具備實質審查權的委員會。
黃暐瀚指出，軍購案真正的審查應該在「國防外交委員會」進行，在那裡可以要求國防部長備詢、邀請專家學者、舉辦公聽會，甚至逐項檢視採購清單、刪減不必要的預算。「在野黨絕對有權監督、有權刪減,該刪就刪，但刪完你要面對民眾，告訴大家為什麼這項不該買。」
他舉例說明，如果今天有立委提案「路邊違停就判死刑」這種荒謬法案，程序委員會不排進議程還可以理解，但軍購預算是AIT公開支持、民眾高度關注、攸關國家安全的重大議案，「為什麼連討論的機會都不給?直接在程序委員會卡死，這是非常不負責任的做法。」
軍購清單已公開 並非「沒有內容」
針對部分網友宣稱「軍購案沒有具體內容、只有幾張A4紙」，黃暐瀚駁斥這種說法是在「洗腦不懂的人」。他引用聯合報的報導指出，這次八年1.25兆的軍購項目已經相當明確，包括「帕拉丁」自走砲、海馬士多管火箭、拖式2B反戰車飛彈、標槍反裝甲飛彈，以及無人機系統等，「這些都是防衛性武器，清單都在那裡。」
黃暐瀚強調，如果立委對於採購數量、單價、性能規格有疑問，正確的做法就是讓案子進入國防外交委員會，在那裡可以要求國防部提供更詳細的資料，甚至可以召開機密會議討論敏感內容。「但你現在連程序委員會都不排，就是不想給任何討論空間，這才是問題所在。」
2004年殷鑑不遠 — 潛艦案被擋69次
黃暐瀚提醒，類似的情況在2004年就曾發生過。當時陳水扁政府提出三項軍購案，包括愛國者三型飛彈、P-3C反潛機，以及8艘柴油潛艦，總金額4000億元，美國已經同意出售，但在野的國親立委以「太貴」「沒有細節」等理由，在程序委員會連續阻擋69次，導致計劃最終無法執行。
時任民進黨團幹事長的賴清德曾在程序委員會上，因軍購案再次遭擋而當場怒斥國民黨立委。等到2008年國民黨重新執政，馬英九政府想向美方購買時，美方已經拒絕，理由是生產線關閉且擔心軍事機密外洩。「這就是『今天不買,明天買不到』的慘痛教訓。」黃暐瀚說。
不只內政問題 更影響台美互信
黃暐瀚指出，藍白在程序委員會封殺軍購預算，影響的層面不只是台灣內部的政治攻防，更嚴重的是傷害台美之間的互信關係。當美方釋出善意、願意溝通，甚至AIT處長主動表示可以到立法院說明，結果台灣立法院連審查的機會都不給，「這讓美方如何判斷台灣的國防決心？如何評估台灣的政治可信度？」
他強調，面對中國大陸明天又要展開軍演的威脅，台灣更需要展現堅定的國防意志，而不是讓友邦看到台灣內部對於國防預算的反覆與矛盾。
黃暐瀚呼籲回歸委員會專業監督
黃暐瀚呼籲，立法院應盡快將軍購案排入程序委員會，讓案子能夠進入國防外交委員會進行實質審查。他強調，在野黨的職責是監督而非阻擋，「你可以質疑、可以刪減、可以要求國防部說明，但你不能連討論都不討論就直接封殺。」
他重申，面對對岸的軍事威脅，台灣需要的是理性辯論、專業把關，而不是政治操作。「要監督就光明正大進委員會監督，別讓AIT錯愕，也別讓台灣人民對立法院失望。」
