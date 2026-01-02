即時中心／潘柏廷報導

藍白立委今（2）日上午在立法院以56：46的票數差距，否決民進黨團「嚴厲譴責中共軍演」的提案，後藍白再次藉由人數優勢以54：48通過對行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮的譴責案。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜痛批，藍白譴責卓榮泰跟吳釗燮，卻不敢譴責中共軍演。

陳培瑜今日在臉書表示，在藍白多數輾壓之下，院會剛表決通過針對卓榮泰、吳釗燮的譴責案；但是民進黨團譴責中共軍演的提案，卻遭到藍白封殺，連進入討論與表決的機會都沒有。

接著，陳培瑜感嘆，新的一年，藍白想的依然是政治鬥爭，而不是福國利民，「115年度總預算連交付委員會審查都不願意，卻把心力都放在譴責卓榮泰、彈劾賴總統上面」。

最後陳培瑜強調，行政院已經提出許多新措施，卻受限於總預算尚未審查，導致人民無法取得應有的福利。「請藍白以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭了！」。









原文出處：快新聞／藍白唱和中國？否決譴責軍演提案 通過譴責卓榮泰、吳釗燮案

