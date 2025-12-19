藍白啟動彈劾總統程序 傅崐萁：賴清德已經稱帝

照片來源：張啓楷國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院民眾黨與國民黨團今（19）日在立法院議場前，召開記者會。民眾黨團總召黃國昌指出，這是中華民國憲政史上「令人沉重的一天」，兩個主要在野黨、超過立法院全體委員二分之一以上的在野黨立委站在議場前，向國人報告將對現任總統賴清德提出彈劾。國民黨團總召傅崐萁則痛斥，「毀憲政」、「賴清德已經稱帝」。

傅崐萁表示，在一個已發展110多年，曾是亞洲第一個民主共和國的中華民國，走過苦難歲月讓民主生根，但到了21世紀此民主為常態的世紀，卻在中華民國出現由人民選出的「少數總統」，在114年12月「宣布獨裁、宣布改變國家體制」。

廣告 廣告

「清德宗元年正式登基！」傅崐萁指控，國會通過的法律案竟可不執行，並點名行政院長卓榮泰拒絕副署、總統拒絕公告，稱此為「毀憲政、壞民主、踐踏台灣人民的行為」，並稱賴清德已經稱帝。

照片來源：張啓楷國會辦公室

傅崐萁進一步表示，國會已經沒有辦法監督「怪獸總統」，並對外界宣示中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式發起，將到全國各地告訴大家「清德宗」如何踐踏人民，在野黨團結在一起、秉承2300萬人民意「要推翻賴清德的暴政」。他直言賴清德必須下台，並稱將不怕政治、司法追殺迫害，就從今天開始。

黃國昌則表示，民眾黨8席立委與國民黨全體立委站在立法院議場前，以誠懇但沉重的心情向國人報告，將依憲法規定正式啟動彈劾程序；這一場行動「不是黨派之分、不是顏色之別」，而是在捍衛民主前輩流血流汗爭取到的民主憲政與法治國原則。

黃國昌並援引憲法第72條指出，立法院法律案通過後移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布，並強調過去從來沒有總統敢拒絕、不公布三讀通過的法律，若總統藉由不公布法律使國會三讀通過的法律形同具文，民主憲政自此崩壞。

黃國昌也說，國家不允許任何人以安定國家之名，更不允許總統自詡為大法官踐踏國會三讀通過的法律；台灣民主憲政絕對不應該把行政、立法、司法三權集於一人身上，這是帝制、不是民主憲政。他呼籲國人冷靜思考，即使支持賴清德，也應思考若未來總統有樣學樣、透過拒絕公布法律癱瘓國會立法目的，社會是否能接受。

針對後續作業，黃國昌表示，接下來會正式提案彈劾賴清德，依《立法院職權行使法》規定立刻啟動全院委員會審查程序，要求被彈劾的賴清德到全院委員會列席說明，清楚向國會與台灣人民說明「中華民國憲法什麼時候賦予他這樣的權力」。

同時，黃國昌也指出，將在全院委員會提案「到各縣市舉辦公聽會」，每個縣市至少一場，向選民報告為什麼立法院三讀通過的《財劃法》所涉地方建設與照顧人民的財源，會被賴清德一人剝奪。

黃國昌最後表示，今天把彈劾文全文以大字報方式在議場前公布，此舉是為阻止憲政史上曾經發生的錯誤，在自由土地上重演。

照片來源：張啓楷國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

憂總統發言一再升高台海衝突 王鴻薇：對比尹錫悅細思極恐

劉建國爭取制水閘門改善經費1.82億元 陳駿季：提升水質、防範淹水

【文章轉載請註明出處】