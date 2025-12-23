藍白啟動彈劾賴清德程序 卓榮泰強調做該辦的事：努力把國家往好的方向進步

行政院長卓榮泰2025.12.23主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議、包容成長分組的會議，與民間企業代表等大合照，隨後受訪談及彈劾案。郭宏章攝



藍白立院黨團今（12/23）將在立法院程序委員會中將彈劾總統賴清德案排入議程，正式啟動彈劾程序，行政院長卓榮泰對此表示，政府與民間、產業、社會界今天在經濟發展委員會議中做重要的溝通，「今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力將國家往好的方向進步。」至於是否擔心彈劾案過關，卓榮泰笑而不答。

卓榮泰今天上午主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議、包容成長分組的會議，與民間企業代表、顧問與內政部、勞動部等相關部會首長一同開會，會議前首先大合影。合影後有記者問卓榮泰，如何看待在野黨今天要在立法院正式對賴清德總統提出彈劾案？

廣告 廣告

卓榮泰表示，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平臺，而且邀請顧問來，是我們跟民間、產業、社會界最重要的溝通，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家往好的方向進步。

至於有記者追問，對彈劾案是否會擔心，卓榮泰笑而不答，隨即進入會議室主持今天的經發會。

更多太報報導

藍白啟動邀賴清德程序！黃國昌：22縣市辦說明會 預估明年520投票

藍白立委「移送卓榮泰」由監院彈劾？ 李鴻鈞：接受陳情是天職、尚未收件

不副署財劃法遭移送彈劾 卓榮泰對監委抱怨：「不得不」的作為