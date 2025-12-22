藍白啟動彈劾賴清德程序 黃國昌：全國辦完公聽會預計明年520投票

民眾黨主席黃國昌今說明彈劾賴清德進度。（資料畫面）

國民黨與民眾黨立法院黨團日前宣布將對總統賴清德提出彈劾案，民眾黨主席黃國昌今（22日）透露，明天交程序委員會正式列案，排入週五院會議程，目前初步安排在立法院舉辦兩場正式公聽會，邀請被彈劾人賴清德到立法院進行說明、詢答，接下來到全國各縣市舉辦說明會，再邀請賴清德到立法院說明、詢答，預計明年5月20日左右進行彈劾投票。

黃國昌今天到台北地方法院陪同前主席柯文哲開庭，對於彈劾賴清德總統的程序，他表示民眾黨是用非常審慎態度在進行，週末也有跟國民黨立院黨團幹部交換過意見，明天在程序委員會就會正式列案，到這個禮拜五的院會加以決定。

黃國昌透露，目前初步安排是在立法院舉辦2場正式公聽會，再邀請被彈劾的賴清德到立法院進行說明、詢答，這是第一次的全院委員會詢答；接下來就會到全國22縣市舉辦說明會，辦完全部說明會以後，再回到立法院進行第二次的全院委員會，邀請被彈劾的賴清德到立法院列席說明，並回答各黨團代表所提出的問題。 至於重頭戲彈劾投票，預計在明年5月20日左右進行。黃國昌強調，這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德總統所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與、認識、討論，會用最嚴謹的態度安排整個彈劾程序進行；但他也說目前還是黨團計畫的程序，最後程序要經由院會表決通過以後，才會正式成為立法院的程序。





