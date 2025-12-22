藍白啟動彈劾賴清德程序 黃國昌：預計明年520投票

總統賴清德力挺行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布將對賴清德啟動彈劾案。​民眾黨團總召黃國昌今（22）日受訪表示，賴清德的彈劾案將在明天的程序委員會正式提案，會邀請賴清德到院會說明與詢答，並於全國各縣市舉辦公聽會，預計在明年5月20日進行投票。

對於彈劾總統賴清德的程序，黃國昌表示，在野是用非常審慎的態度在進行，上周末也有跟國民黨立院黨團的幹部交換過意見，明天在程序委員會的時候，那就會經由程序委員會來正式提案，送交這周五的院會

黃國昌提到，目前初步安排是先在立法院舉辦兩場正式的公聽會，接下來會邀請被彈劾人賴清德到立法院來進行說明以及詢答，這是第一次的全院委員會的詢答，接著就會到全國各縣市來舉辦說明會，22個縣市都會辦。

黃國昌說，辦完了全台說明以後再回到立法院，進行第二次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院來列席說明，並回答各黨團代表所提出來問題，預計應該是在明年520來進行有關於彈劾案投票。

黃國昌表示，這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德總統他所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與共同的認識、共同的討論，所以他們會用最嚴謹的態度來安排這一次整個彈劾程序的進行。​

