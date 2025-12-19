藍白啟動彈劾賴總統 馬文君：民主不是讓任何人凌駕憲法

藍白在野黨團共同啟動彈劾總統賴清德的程序。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19日）於立法院召開季長會，宣布正式對總統賴清德啟動彈劾案程序。國民黨立委馬文君也表示，民主不是讓任何人凌駕憲法之上，藍白黨團宣布啟動彈劾總統賴清德，這不是政黨對立，而是一名立法委員在憲政危機前，必須站出來的責任。

對於啟動彈劾。國民黨立委王鴻薇說明，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第 72 條規定公布，違憲失職，爰依《中華民國憲法增修條文》第 4 條第七項及《立法院職權行使法》第 42 條之規定，對賴清德總統提出彈劾案。

馬文君表示，爭議的關鍵，來自行政院長拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》。依憲政原則，行政院可以反對、可以提覆議，但不能用「不副署」的方式，實質癱瘓國會的立法權。副署不是政治選項，而是行政權對立法權負責的制度設計。

馬文君表示，更嚴重的是，總統隨後未依法公布法律，使已完成立法程序的法案，陷入無法生效的狀態。如果行政院長可以不副署、總統可以不公布，那麼未來任何法律，只要行政部門不認同，就可能被擱置，這將動搖整個憲政體制。

馬文君強調，總統與行政院長的權力，都必須受到憲法節制。這次行動，不是為了政治得失，而是要求制度回到正軌，要求行政權向國會、向人民說清楚，憲法是否允許，用行政手段否決立法權？

然而，我國彈劾總統門檻極高，須全體立委三分之二決議，並經大法官現有總額三分之二以上同意，同意人數最少不得低於 9 人。

