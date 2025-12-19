藍白啟動總統彈劾案 台灣「唯一曾被彈劾總統」是他！

立法院先前否決《財政收支劃分法》覆議案，然行政院長卓榮泰決定「不副署、不公布」，掀起朝野僵局。藍、白立院黨團今（19）日亦在議場前舉行記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德。不過根據《憲法》增修條文，彈劾總統有一定難度，而中華民國憲政史上僅有一次成功案例。

中華民國史上曾發生過總統被成功彈劾的案例，就是在1952年發生的，由監察院通過彈劾滯美未歸的前副總統李宗仁（當時為代理總統）。當時總統、副總統由國民大會分別選出，1948年蔣中正辭去總統職務後，由李宗仁代行職權。

但後來李宗仁赴美滯留，長期未歸。到了1952年1月11日，監察院通過李宗仁副總統彈劾案，1954年3月，監察院投票表決，一致同意罷免李宗仁副總統職務。李宗仁則於1969年病逝於北京。

