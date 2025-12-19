藍白啟動總統彈劾案 府：只要合乎憲政體制都尊重

（中央社記者張建中新竹19日電）針對國民黨和民眾黨團今天對總統賴清德啟動彈劾案程序，總統府發言人郭雅慧表示，這恰恰足以證明在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，國民黨團與民眾黨團今天宣布即刻對賴總統啟動彈劾案程序，除到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

總統今天前往竹科出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」時未受訪，但隨行的郭雅慧受訪指出，在野黨所採取的大動作，恰恰足以證明在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧進一步強調，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況卓榮泰在不予副署時，已向國人和媒體清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權與違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定等3大原則決定不予副署。

郭雅慧說，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日之前完成審查，今天已經19日，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在12月31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。（編輯：林淑媛）1141219