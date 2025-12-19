藍白啟動總統彈劾案 擬於26日立院院會表決是否成案

（中央社記者王承中台北19日電）行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，在野黨宣布即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序。國民黨團書記長羅智強今天表示，對於賴總統的彈劾案，將在23日的立法院程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，若表決通過成案，就會召開全院委員會討論彈劾案的日程表草案。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天上午在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，宣布即刻對賴總統啟動彈劾案程序，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

國民黨團書記長羅智強下午接受媒體聯訪指出，對於賴總統的彈劾案，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可表決，表決若通過成案，就會召開全院委員會，由全院委員會安排彈劾案的日程表草案，包括公聽會時程，請被彈劾人到立院說明，以及未來彈劾的表決時程。

羅智強進一步表示，有關全台舉辦彈劾公聽會一事，目前在野黨還在協調，至少第一場公聽會要在立法院辦，現在是民主憲政的關鍵時刻，希望全國人民都知道必須守護台灣民主，要彈劾違憲的總統，所以會有比較長的向社會報告過程，大方向是先與社會溝通，然後再進行彈劾表決。

媒體詢問，賴總統是否可以拒絕到立院說明。羅智強說，賴總統可以拒絕到院說明，但是身為總統，到立院說明是賴總統的義務，如果賴總統沒有勇氣到立院說明，就是顯現賴總統對於違憲行為心虛，呼籲賴總統展現肩膀與勇氣，既然立法院按程序做出彈劾提案，希望賴總統能夠勇敢且負責任的來立院說明。

至於賴總統到立法院說明的形式將如何呈現，羅智強指出，因為這是憲政的第一次，屆時在全院委員會規劃日程時，相關的做法也會一併討論規劃，不排除會採即問即答的備詢形式，且立法院請被彈劾人到院說明的次數也不限一次，都可以規劃。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。（編輯：林淑媛）1141219