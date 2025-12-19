藍白啟動總統彈劾案 綠：虛張聲勢

（中央社記者王揚宇台北19日電）藍白啟動總統彈劾案。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天受訪說，尊重在野依憲法機制啟動的憲政作為，但這也驗證台灣是民主國家，而藍白心知肚明，要通過此案除了門檻高，憲法法庭也已被其癱瘓，這根本是虛張聲勢的政治作為。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團上午在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪表示，如果要反帝制、反專制、反獨裁，應該去北京天安門抗議，而在野立委之所以可以在立法院議場前召開記者會，提出對總統的諸多批判，這就可以驗證台灣是一個民主國家、台灣並沒有獨裁。

關於藍白對賴總統發動彈劾，吳思瑤說，尊重在野依照憲法機制啟動憲政作為，這也坐實台灣的憲政機制有制衡手段，絕非獨裁。

吳思瑤指出，不過藍白立委應該心知肚明，要通過彈劾總統的門檻高，且憲法法庭也被其癱瘓，藍白堵死彈劾總統的路，也高估其在國會的實力，而她認為藍白會這樣做，就是一個自我壯膽、虛張聲勢的政治作為。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，藍白惡修憲法訴訟法下，憲法法庭已被癱瘓，要如何彈劾總統，因此他認為藍白只是喊喊而已，也沒有思考國家困境、憲政僵局是來自國會的擴權、違憲，呼籲在野少搞一些無濟於事的花招，還是認真回到立法院依職權審議法案與預算。

民進黨立委林楚茵於臉書撰文提到，藍白這場彈劾大戲，只是掩飾心虛的政治綜藝秀，因為藍白不到法定的2/3席次，純屬作秀，彈劾案也要送去被藍白親手癱瘓的憲法法庭，因此她認為，喊彈劾是假，戀棧權位才是真。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。（編輯：蘇志宗）1141219