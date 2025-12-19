藍白啟動總統彈劾案 要求賴總統赴立院說明

（中央社記者郭建伸台北19日電）行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨團與民眾黨團今天宣布即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團上午在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，現場擺放彈劾文大字報，也掛出賴總統的頭像與袁世凱後製照片，眾人高喊「彈劾違憲總統，守護台灣民主」口號。

國民黨團總召傅崐萁表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，但到了21世紀，卓榮泰宣布不副署、不執行國會通過的法律，毀憲亂政、踐踏民主，國會已無法監督。中華民國史上第一次彈劾總統於今天正式發起。

廣告 廣告

國民黨團書記長羅智強表示，在野黨團將有3大行動，第一是即刻開始彈劾程序，第二是要求被彈劾人到立法院說明，第三將建請立法院在全台灣舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」。

民眾黨團總召黃國昌批評，中華民國憲政史上從沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，若總統藉此使國會通過法律形同具文，民主憲政將崩壞。即便有人支持賴總統，也應冷靜想想，若換了另一位總統，是否仍然認同跟賴總統一樣藉由不公布法律癱瘓國會。

黃國昌指出，在野黨正式提案彈劾賴總統，依照立法院職權行使法，將立刻啟動全院委員會審查，希望被彈劾人賴清德到立法院說明。另一方面，為讓全台灣人更理解彈劾程序，將正式在全院委員會提案，到全台各縣市舉辦公聽會。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。（編輯：萬淑彰）1141219