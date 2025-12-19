藍白啟動總統彈劾案 馬文君：捍衛民主絕無退路可言

民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（圖／方萬民攝）

藍白立法院黨團今（19）日宣布，正式啟動針對總統賴清德的彈劾提案程序。國民黨立委馬文君表示，此舉是因行政院拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，導致憲政運作出現重大爭議，國民黨團與民眾黨團立委必須站出來捍衛民主憲政體制。

行政院日前指出，《財劃法》修正案在立法院審議過程中涉及程序爭議，未符公開透明及實質討論原則，因此將依憲法規定不予副署。對此，藍白兩黨認為行政部門作法已逾越權限，宣布提出彈劾總統賴清德作為反制，除要求總統赴立法院說明外，也將在全台各地舉辦彈劾公聽會，訴求由全民共同檢視相關憲政爭議。

廣告 廣告

馬文君表示，爭議關鍵在於政院拒絕副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，改以不副署方式處理，形同架空立法權；賴總統隨後未依法公布法律，導致已完成立法程序的法案無法生效。她強調，副署並非政治選項，若行政部門可任意擱置法案，將動搖憲政體制。

馬文君指出，民主不容任何人凌駕憲法之上，彈劾賴總統並非為了政治得失，而是要求行政權回到憲法軌道、向國會與人民交代。她表示，藍白接下來將推動全台公聽會，號召全民共同守護民主憲政，強調不分顏色捍衛民主，「絕無退路」。

國民黨立委馬文君表示，藍白提案彈劾總統賴清德，目的在捍衛民主憲政體制。（資料圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話