藍白啟動總統彈劾稱＂明年520投票＂ 綠嗆詆毀元首只為選舉

政治中心／綜合報導

憲法法庭上周五宣判，憲訴法修正案違憲無效，讓在野兩黨氣得跳腳，國民黨團今天告發憲法法庭以及五位大法官濫權瀆職與枉法裁判罪，民眾黨主席黃國昌也透露，明天（23日）將在程序委員會啟動總統彈劾案，還預告投票時間會在明年5/20，綠營批評，詆毀國家元首只是為了選舉動員。





民間團體在北檢外高舉看板 聲援遭藍營提告的大法官（圖／民視新聞）

民團vs.立委（國）徐巧芯：「中華民國在台灣，是非法佔領，台灣國加油，中國民國加油，我們這裡沒有台灣國。」

國民黨立委徐巧芯，北檢外和民團，隔空開槓，多名藍委現身按申告鈴，要告發憲法法庭及判決憲訴法違憲的5位大法官，濫權瀆職、枉法裁判。

立委（國）王鴻薇：「他們已經是違法判決，身為大法官，身為司法的最高機構，他們帶頭違法。」

立委（民）鍾佳濱：「難不成未來到法院去，他們認為法院的見解，如果符合他們，那法院就是公正的，如果法院不能如他們願，他們要說法院通通都是綠的，因此這種，用司法來糟蹋司法的行徑，我們不抱期望。」

國民黨立委12/22上午集體按申告鈴 告發憲法法庭及判決憲訴法違憲的5位大法官濫權瀆職（圖／民視新聞）

民間也發起連署，400多位學者、300多位律師，力挺憲法法庭判決憲訴法修正案違憲。但藍白不只對大法官出手，接下來還要聯手，對總統賴清德啟動彈劾。

民眾黨主席黃國昌：「（12/23）明天在程序委員會的時候，我們就會藉由程序委員會，來正式列案，到這個禮拜五的院會，來加以決定，會到全國各個縣市來舉辦說明會，我們預計應該是在明年5/20左右，來進行有關於彈劾的投票。」

立委（民）吳思瑤：「他們心知肚明，他們在國會並沒有足夠，達到三分之二的席次，所以這是空拋彈的彈劾，這是虛張聲勢的政治動作，發動對於總統的彈劾攻擊，方便他們下鄉找題材，黃國昌恐怕這一切，都是為了選舉在做鋪陳 在做動員。」

民進黨立委鍾佳濱(中)怒轟藍營用司法來糟蹋司法（圖／民視新聞）

因為彈劾總統要通過，得要立院2/3以上立委同意，才能聲請大法官審理，但在野僅有59席，難以達到門檻的76席同意。如今民眾黨喊拉長投票時程、還要全台舉辦說明會，到底打什麼算盤？已經很清楚。

