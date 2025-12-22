藍白啟動邀賴清德程序！黃國昌：22縣市辦說明會 預估明年520投票

民眾黨主席黃國昌。資料照



藍白立法院黨團最快在26日立法院院會提出彈劾總統賴清德日程表草案。民眾黨主席黃國昌今（12/22）上午透露，將2度邀請被彈劾人賴清德到立法院來進行說明跟詢答 ，預計在明年520左右，進行彈劾案的投票。

依照《立法院職權行使法》規定，彈劾總統、副總統須經全體立法委員二分之一以上提議，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

黃國昌表示，以非常審慎的態度進行彈劾賴清德得程序，週末已與國民黨立院黨團的幹部交換過意見，明天交程序委員會正式提案，排入周五院會議程。目前初步安排，將在立法院舉辦兩場正式的公聽會，再邀請被彈劾人賴清德到立法院來進行說明跟詢答。

黃國昌指出，接下來將到全國22縣市來舉辦說明會，再回到立法院進行第二次的全院委員會，再邀請被彈劾人賴清德到立法院來列席說明，並且回答各個黨團的代表所提出來的問題，因此，預計在明年520左右，才會進行有彈劾的投票。

黃國昌表示，因為這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與、共同的認識、共同的討論，所以他們會用最嚴謹的態度來安排這一次整個彈劾程序的進行。

