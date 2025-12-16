藍白喊上街卻不倒閣 綠黨團點破：對自稱代表主流民意沒信心

民進黨團幹事長鍾佳濱認為，藍白批判政院不副署做法，卻繞開憲政途徑去號召群眾，是對於自己是否代表主流民意沒信心。 圖：金大鈞/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 藍白兩黨批評政府對《財政收支劃分法》採取不副署作法，卻未循憲政途徑提出不信任案、轉而號召群眾上街，民進黨團幹事長鍾佳濱今（16）日受訪表示，藍白在國會握有多數，卻仍試圖透過公民投票或街頭動員來替自身提案尋求正當性，顯示其對是否真正代表社會主流民意「完全沒有信心」。

鍾佳濱指出，國民黨與民眾黨在立法院掌握多數，本可恣意通過想要的法案，卻又要求透過公民投票來強化正當性，這樣的矛盾作法，本身就反映對自身民意基礎的不安。他質疑，若真的認為行政院長不適任、不適格，憲法機制早已明文規定，大可依《憲法增修條文》第三條提出不信任案，而非繞過制度、動員群眾。

鍾佳濱強調，倒閣並不必然導致國會解散，在野黨不需過度渲染風險；對於憲政制度缺乏理解，卻要求民眾上街為其「沒有信心」背書，實在可惜。他也建議相關國民黨人士，在發出這類呼籲前，應該「多讀書、多讀憲法、多讀增修條文」。

對於朝野僵局是否可能導向倒閣或重選，鍾佳濱指出，當前政治僵局的根本原因，在於藍白多數「爆衝」修法，加上憲法法庭遭到癱瘓；只要憲法法庭恢復正常運作，就不會有所謂的憲政僵局。但他也坦言，並非所有政治衝突都能透過憲法解釋解決，在內閣制國家中，不信任投票與解散國會全面改選，本就是處理政治衝突的正常機制。

鍾佳濱表示，定期改選本來就是民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式，若藍白主導的國會多數已遭到社會質疑，想要重新取得正當性，只有兩條路，一是透過不信任投票，二是經由國會全面改選，重新獲得社會多數的認可，這樣才能真正化解憲政爭議與政治衝突。

對於部分藍營人士主張，若倒閣就應要求總統一併下台重選，鍾佳濱直言，這同樣是對憲政制度理解不足。他指出，只要國會倒閣、解散改選後，在野黨取得三分之二席次，依然可以依法對總統提出罷免案，交由全民投票決定總統是否繼續在任。

鍾佳濱最後表示，藍白迴避憲法既有機制，不敢透過倒閣、解散國會來解決政治僵局，卻只敢要求民眾上街為其背書，對此「仍然感到非常遺憾」。

