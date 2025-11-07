藍白喊健保沒錢卻幫中國開門？林楚茵：請放棄中配六改四守住台灣人權利

政治中心／劉宇鈞報導

健保補充保費改革新制引發各界議論，行政院長卓榮泰已下令急踩煞車。民進黨立委林楚茵今（7）日說，藍白忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利。

林楚茵表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」。雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵提到，前總統馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

廣告 廣告

林楚茵指出，現在國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早兩年取得中華民國身分證，這也進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵強調，藍白一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利！行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

更多三立新聞網報導

王義川也要選桃園？陳柏惟曝台北市長「亮眼人選」！現場來賓趁機曬恩愛

柬埔寨太子集團狂撈45億！林楚茵憂台灣淪洗錢中繼站 經濟部：加強管理

台中豬瘟罪魁禍首疑「未煮熟廚餘」 林楚茵轟：盧秀燕才是破口主嫌

不在籍投票綠沒在怕 林楚茵：藍別選出統一女神鄭麗文就幫中國介選開門

