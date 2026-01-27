藍白喊嚴審台美貿易協議 民進黨：經貿合作核心在於守信

台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君領軍，經過近一年磋商，日前才拍板比照鄰近國家日韓15%不疊加，但川普卻突然宣布，因為南韓國會沒有履行與美方的貿易協議，要把原本說好的15%拉高到25%，學者認為這恐怕是想「殺雞儆猴」。

東吳商學院曁明志經管系助理教授林柏翰表示，「川普的這個動作，是示警所有能夠達成一個比較好的關稅優惠協議的國家，要盡速在立法機關或者是行政體系通過條件，避免到時候最高法院的判決出來，如果關稅無效，大家都順勢翻臉不認人。」

廣告 廣告

目前台美對等關稅簽署了投資合作備忘錄，下一步等台美貿易協議完成後，將送交立法院審議，但在野黨團質疑細節蓋牌，都表態會嚴格審查。

國民黨立委賴士葆認為，「如果國會都是橡皮圖章，那就不叫國會了，談15%這點我們是接受的，這點要肯定的，但是要投資這麼多有什麼配套？如果投資美國1元、投資台灣1元，如果做得到我贊成。」

民眾黨立委林國成指出，「政府都是卑躬屈膝地以美國的意見為意見。在整個關稅談判的過程當中，第一是不透明、不公開，該爭取的還是要爭取。」

民進黨立委張雅琳指出，「請教國民黨跟民眾黨是認為這樣的協議不夠好嗎？是不是應該要多去民間走走，了解到到底產業面是怎麼去看這件事情的？」

如今川普與南韓的協議生變，就怕也影響台灣對等關稅的稅率，民進黨團表示，台灣在國際社會是守信用的國家，喊話在野黨盡速支持審定、不要拖延。