藍白喊彈劾卓榮泰！詹凌瑀批「立法獨裁」傲慢：集體耍賴

政治中心／劉宇鈞報導

藍白在立院聯手提案要監察院彈劾卓榮泰。（圖／資料照）

行政院長卓榮泰決定不副署藍白強修的財劃法，民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委王鴻薇及羅智強18日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾卓揆。媒體人詹凌瑀說，藍白立法獨裁的傲慢是憲政災難，這非監督，而是拿憲法當遮羞布集體耍賴。

詹凌瑀18日以「民眾黨的憲法是『黃國昌版本』的嗎？」為題發文表示，民眾黨大張旗鼓喊著要彈劾卓榮泰，說什麼不副署就是毀憲亂政，這邏輯簡直比那種「三分鐘三讀」的財劃法還要荒謬。

詹凌瑀質疑，所謂的民主，難道是藍白聯手不給討論、不給試算、強推法案，然後行政院就得像個橡皮圖章一樣乖乖簽字買單？把行政權當成立法院的下屬單位，這種「立法獨裁」的傲慢，才是真正的憲政災難。

詹凌瑀直言，最諷刺的是，「平時喊著要廢掉監察院的是你們，現在遇到不順心就立刻變臉、跪求監察院出來彈劾的也是你們，根本就是風向轉得比翻書還快的政治假面」。

詹凌瑀呼籲，藍白別再消費「民主」兩個字了，那不叫監督，那叫拿著憲法當遮羞布的集體耍賴。

