藍白喊彈劾總統賴清德？他曝「3大關卡」笑：每關都被民眾黨自己卡住了

政治中心／黃韻璇報導

國民黨、民眾黨提案彈劾總統賴清德。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白陣營不滿，在昨日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今（19）日更將召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。對此，就有人統整要彈劾總統的3大關卡，直言「每一關都被民眾黨自己卡住了」。

國民黨、民眾黨今日將於議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣布將提案彈劾總統賴清德。民眾黨在臉書發文稱，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。

賴清德、黃國昌（圖／民進黨提供、民眾黨立院黨團提供）

對此，就有網友整理表示，黃國昌說民眾黨要提案彈劾總統，然而彈劾總統有「3大關卡」，首先，彈劾總統的第一關是「立法院2分之1提案」，民眾黨只有8席無法提案；即便藍白提案了，彈劾總統的第二關是「立法院3分之2決議」，藍白不敢倒閣、解散國會重選，無法拿到彈劾的席次；彈劾總統的第三關「憲法法庭審理」，大家都知道憲法法庭現在怎麼了，還是無法審理。網友直言，「基本上每一關都被民眾黨自己卡住了，世界上是不是只有小草會被黃國昌騙啊」。

根據中華民國憲法增修條文，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

