藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修法，總統賴清德公開力挺，卻引發在野黨反彈。今（18）日藍白立委不只提案監察院彈劾卓榮泰，民眾黨團總召黃國昌更放話，將提出彈劾總統案。對此，律師陳怡凱在臉書指出，「欲彈總統，必先倒閣」，彈劾總統有3個條件，其中一個是要取得三分之二立委同意，而藍白立委還遠未達到。他直言「欲練神功，必先自宮」，若不敢倒閣、重選國會，卻高喊彈劾，只是打假球。

卓榮泰日前拍板，不予副署藍白聯手通過的再修版《財政收支劃分法》，賴清德也公開表態力挺行政院立場，卻引發在野黨強烈反彈。今日藍白立委在立法院通過臨時提案，決議移請監察院彈劾卓榮泰；同時，黃國昌更放話，將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，引發政壇高度關注。

對此，律師陳怡凱在臉書發文直言「欲彈總統，必先倒閣」，並從憲法層面逐一拆解相關門檻，直指在野黨目前的政治操作，恐怕只是政治喊話，難以真正付諸實行。

陳怡凱指出，如果那位自稱學經歷起碼夠當部長的立委想要提案彈劾總統，這固然是他的職權，但門檻也相當嚴格。依據《憲法增修條文》第4條第7項規定，立法院對總統、副總統提出彈劾案，必須先取得全體立委二分之一以上提議，並經全體立委三分之二以上決議，才能聲請司法院大法官審理。此外，《憲法增修條文》第2條第10項也明定，須經憲法法庭判決成立，被彈劾人方能即刻解職。

接著，陳怡凱分析，換言之，彈劾總統至少必須同時滿足三項條件：第一，過半立委連署提案；第二，三分之二立委同意；第三，憲法法庭判決成立。就目前國會結構而言，第一假設並非難事；第三項部分，憲法法庭雖然目前運作受阻，但若國會多數黨真有心，恢復其運作並非不可行。然而，真正的關鍵在於第二項，也就是三分之二立委同意的高門檻，以現有席次分布來看，藍白恐怕難以單憑自身力量達標。

那麼，究竟要如何才能真正走到彈劾總統這一步？陳怡凱直指，答案其實寫在憲法裡，那就是倒閣。只要國會多數黨發動倒閣，觸發國會全面改選，並在重選後取得三分之二以上席次，彈劾總統的憲法程序才有可能真正啟動。

陳怡凱也不忘語帶諷刺地表示，古人常說「欲練神功，必先自宮」，想成就大事，就必須有承擔風險、付出代價的決心。如今在野黨既然自稱代表主流民意，若真心認為彈劾總統合情合理，就應該光明正大發動倒閣，接受選民重新檢驗，而非只停留在口頭威嚇。

最後，他強調，若不敢提倒閣，卻高喊彈劾總統，無異於政治打假球。一句話總結，「自認大材小用的立委，若真想彈劾總統，唯一的路，就是倒閣」。





