藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮
即時中心／温芸萱報導
行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修法，總統賴清德公開力挺，卻引發在野黨反彈。今（18）日藍白立委不只提案監察院彈劾卓榮泰，民眾黨團總召黃國昌更放話，將提出彈劾總統案。對此，律師陳怡凱在臉書指出，「欲彈總統，必先倒閣」，彈劾總統有3個條件，其中一個是要取得三分之二立委同意，而藍白立委還遠未達到。他直言「欲練神功，必先自宮」，若不敢倒閣、重選國會，卻高喊彈劾，只是打假球。
卓榮泰日前拍板，不予副署藍白聯手通過的再修版《財政收支劃分法》，賴清德也公開表態力挺行政院立場，卻引發在野黨強烈反彈。今日藍白立委在立法院通過臨時提案，決議移請監察院彈劾卓榮泰；同時，黃國昌更放話，將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，引發政壇高度關注。
對此，律師陳怡凱在臉書發文直言「欲彈總統，必先倒閣」，並從憲法層面逐一拆解相關門檻，直指在野黨目前的政治操作，恐怕只是政治喊話，難以真正付諸實行。
陳怡凱指出，如果那位自稱學經歷起碼夠當部長的立委想要提案彈劾總統，這固然是他的職權，但門檻也相當嚴格。依據《憲法增修條文》第4條第7項規定，立法院對總統、副總統提出彈劾案，必須先取得全體立委二分之一以上提議，並經全體立委三分之二以上決議，才能聲請司法院大法官審理。此外，《憲法增修條文》第2條第10項也明定，須經憲法法庭判決成立，被彈劾人方能即刻解職。
陳怡凱指出，如果黃國昌想要提案彈劾總統，這固然是他的職權，但門檻也相當嚴格。（圖／民視新聞資料照）
接著，陳怡凱分析，換言之，彈劾總統至少必須同時滿足三項條件：第一，過半立委連署提案；第二，三分之二立委同意；第三，憲法法庭判決成立。就目前國會結構而言，第一假設並非難事；第三項部分，憲法法庭雖然目前運作受阻，但若國會多數黨真有心，恢復其運作並非不可行。然而，真正的關鍵在於第二項，也就是三分之二立委同意的高門檻，以現有席次分布來看，藍白恐怕難以單憑自身力量達標。
那麼，究竟要如何才能真正走到彈劾總統這一步？陳怡凱直指，答案其實寫在憲法裡，那就是倒閣。只要國會多數黨發動倒閣，觸發國會全面改選，並在重選後取得三分之二以上席次，彈劾總統的憲法程序才有可能真正啟動。
陳怡凱也不忘語帶諷刺地表示，古人常說「欲練神功，必先自宮」，想成就大事，就必須有承擔風險、付出代價的決心。如今在野黨既然自稱代表主流民意，若真心認為彈劾總統合情合理，就應該光明正大發動倒閣，接受選民重新檢驗，而非只停留在口頭威嚇。
最後，他強調，若不敢提倒閣，卻高喊彈劾總統，無異於政治打假球。一句話總結，「自認大材小用的立委，若真想彈劾總統，唯一的路，就是倒閣」。
原文出處：快新聞／藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮
更多民視新聞報導
藍白提案彈劾卓揆 鍾佳濱酸黃國昌：民眾黨不敢面對國會重新大選
黃國昌誑言彈劾賴清德 鍾佳濱大酸「可笑」原因曝光
黃國昌嘆當年選別條路「今起碼當部長」 被網嘲諷「咆哮部長」、「狗仔部長」
其他人也在看
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 134
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 68
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
卓榮泰拒副署創憲政首例 王金平：這是行政院長義務
行政院長卓榮泰日前表態，對立法院三讀通過的停砍公教年金法案將不覆議、不副署，並提出「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」三項標準作為未來不副署的依據。前立法院長王金平對此表示，副署是行政院長的義務，不副署就是不負責任。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 576
李艷秋喊：不副署只是大罷免延續！「清德宗憲法」3年後滿清亡了！
立法院藍白黨團日前三讀通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，此舉被外界認為是逼戰在野，更有不少民進黨立委嗆聲，「藍白可以提倒閣啊！」對此，資深媒體人李艷秋提出2點分析，喊話在野黨別上當，「因為對民進黨而言，這生意穩賺不賠」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121
名家論壇》黃創夏／賴清德「戰（站）」起來
[NOWnews今日新聞]千夫所指無疾而死，那是指一般有起碼良知和道德感之人，千萬不要寄望那些已經肆無忌憚的人物，特別是本質就是政客的人物會因為群情洶洶就幡然醒悟，他們只會變本加厲，更加蠻橫衝撞，更會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 44
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 15
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
未補提大法官名單 藍批府失職
行政院長不副署《財政收支劃分法》再修正版釀憲政風暴，高雄市長陳其邁呼籲恢復憲法法庭運作，民進黨團幹事長鍾佳濱16日表示，在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會暴衝；藍委則痛批總統未提出第3波大法官名單已經失職。對此，府方表示會適時發布第3度提名訊息，期盼立法院能克盡憲政機關無可旁貸之職責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
「宋江餡餅粥、京鼎樓」都上榜！北市衛生局抽驗豆製品7件不符規定
台北市衛生局今（17）日公布114年豆製品、豆漿抽驗結果，總計有7件不合格產品，其中包括知名餐飲業者「宋江餡餅粥」、「京鼎樓」都上榜，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 3
北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架
台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
卓榮泰示警：藍白杯葛總預算，刻意讓政府做不了事 明年生育補助、TPASS月票等恐全面卡關
行政院長卓榮泰示警，國民黨與民眾黨自今年9月立法院預算會期開議以來，持續在程序委員會杯葛2026年中央政府總預算案，拒絕實質審查，拖延時間已創下罕見紀錄。卓揆指出，距離2026年僅剩不到半個月，若總預算無法通過，將嚴重衝擊多項民生與國家發展政策，形同刻意讓政府「做不了事」，阻礙台灣前進。「藍白不審總預算，阻礙國家前進！」民進黨引述卓榮泰的話警告，在野黨杯葛總預算、強推爭議法案，目的就是讓執政團隊「做不了事」，讓國家在正需要全力衝刺的關鍵時刻，刻意阻礙台灣前進。根據行政院主計總處整理，若總預算沒通過，以下政府施政項目將無法執行：生育補助每胎10萬元、TPASS通勤月票、AI新十大建設、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建。卓榮泰也強調，如果不是藍白一再製造政治對立、阻擋預算審查，行政團隊本來可以拿出更多量能，規畫更公平分配、照顧不同世代的政策，讓國家持續向前。卓榮泰喊話，審預算是立法院最基本的責任。國民黨和民眾黨立委不能領錢不做事，更不能為了自己的政治利益，不審、不談、不讓政府做事，傷害台灣全民！更多新聞推薦 ● 政院拍板《國安法》修法草案 鼓吹戰爭言論最高可罰100萬元罰鍰台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 6