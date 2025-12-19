藍白喊彈劾總統！律師：法律實務上不可能！憲政假動作轉移不敢倒閣的心虛

律師黃帝穎表示，藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，打假球打到這麼假都看不出來。 圖：總統府提供 （資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，藍白立委18日通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，更揚言要提案彈劾違憲總統賴清德。對此，律師黃帝穎今（19）日表示，藍白提彈劾總統，在法律實務上不可能，直言藍白憲政假動作，擺明轉移不敢倒閣的心虛。

根據憲法增修條文規定，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，黃帝穎指出，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經三分之二大法官同意。

黃帝穎直言，藍白要彈劾總統，在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，打假球打到這麼假都看不出來。

他指出，行政院長不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」。

「藍白自稱六成民意是自欺欺人，藍白不敢倒閣凸顯心虛」黃帝穎痛批，藍白一再打假球的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者不懂憲法，他重申，「國會不敢倒閣，就證明卓榮泰不副署違憲惡法具有憲法正當性」。

