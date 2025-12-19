藍白喊彈劾總統 民進黨批癱瘓司法打假球

（記者陳志仁／台北報導）針對國民黨與民眾黨團今（19）日召開記者會，高喊反獨裁並宣布提案「彈劾總統」；民主進步黨發言人李坤城嚴厲批評，藍白一方面長期杯葛司法院大法官人事，導致憲法法庭癱瘓，另一方面卻高調提出彈劾案，根本是自相矛盾、邏輯錯亂的「打假球」行徑。

圖／李坤城呼籲，在野黨既然在國會居於多數，就應回歸理性問政，不要持續在立法院鬧事。（民進黨提供）

李坤城指出，依據《立法院職權行使法》，彈劾案成立後，須交由司法院大法官審理並作出裁決；然而，藍白惡意阻撓大法官人事同意權，癱瘓憲法法庭，現今連會議都無法召開，試問彈劾案究竟要向誰提出？質疑藍白一邊癱瘓司法體系、一邊高喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

「針對藍白口口聲聲反專制、反獨裁！」李坤城批評其嚴重雙重標準，並直指傅崐萁、黃國昌等人高舉反帝制旗幟，卻對中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁發動戰爭等明顯的獨裁行徑噤若寒蟬，甚至國民黨高層還有人替普丁辯護，連國際公認的獨裁者都不敢批評，卻反過來操作國內政治，有資格談反專制。

李坤城強調，藍白在立法院強推多項具高度爭議、甚至違憲的法案，就應有心理準備面對行政部門依法不副署；重申行政院立場一貫且明確，凡是破壞憲政體制、削弱國防安全、衝擊財政紀律的法案，行政院都將堅守憲政分際、不予副署；真正合憲、福國利民的法案，則會依法推動。

李坤城呼籲，在野黨既然在國會居於多數，就應回歸理性問政，不要持續在立法院鬧事，連總預算都無法順利付委；他直言，社會早已厭倦藍白以「彈劾」等假議題，掩蓋國會濫權立法與破壞憲政體制的政治鬥爭。

