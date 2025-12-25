藍白喊彈劾總統！立院明上演表決大戰 國民黨估明年520表決

記者楊士誼／台北報導

藍白立委發起彈劾總統賴清德的提案，更將賴清德P圖成袁世凱。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白兩黨日前推動彈劾總統賴清德案，並在本週二的程序委員會上列為26日立法院院會報告事項第二、三案，兼任國民黨政策會執行長的國民黨立院黨團總召傅崐萁也說明，預計一月在立法院舉辦兩場公聽會，二月邀總統到立法院說明，接下來於全台各地舉辦公聽會，五月再邀請總統列席說明，預計明年520表決彈劾案。

傅崐萁指出，國民黨26日將於立法院院會上提出彈劾程序案，預計明年1月將在立法院舉辦兩場公聽會，2月邀總統賴清德到立法院列席說明，3至5月於全台22縣市舉辦公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，5月20日全院表決彈劾案。然實際時程仍有待明日院會上與民眾黨團磋商。

目前立法院共有藍、白兩版彈劾提案，白營版由黃國昌提案，傅崐萁等59人連署；藍營版由傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃國昌提案，共60人連署。

國民黨團書記長羅智強於程序委員會後受訪表示，草案已經出爐，細節部分還會與民眾黨進一步協調。整體方向包括：第一，召開一至數次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統到立法院說明；第二，傾向在院內舉辦彈劾案公聽會；第三，凝聚憲政守護力量的部分，也會在全國展開一系列的行動；第四，彈劾投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人說明，預計安排在明年520前後。

