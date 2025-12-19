藍白喊彈劾賴清德！學者5點開轟：展現「在野獨裁」最佳案例

政治中心／許智超報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白陣營不滿，在昨日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今（19）日更召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，這就是國民黨跟民眾黨在立法院展現「在野獨裁」的最佳案例。

葉耀元今在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，日就是國民黨跟民眾黨在立院展現「在野獨裁」的最佳案例，「在野獨裁」用更白話的方式來說，就是不尊重我國憲政體制試圖在不合憲的狀況下改變權力分立的彼此制衡。

葉耀元指出，在野掌握多數的立法權是用來審查刪減預算，並且為依循社會變遷制定符合台灣總體人民利益的機關，立法院並不是規劃預算要求行政院圖利某些特定縣市或機關，「預算編列是行政權，不是立法權」，還有試圖對全世界唯一對台灣有侵略意圖的國家擺低姿態，削弱我國的國防與韌性。

葉耀元續指，彈劾行政院長是監察權，不是立法權，而彈劾總統的確是立法院的權責，但審查彈劾案的是憲法法庭，「憲法法庭被藍白弄死了，因為他們不願意同意大法官人事任命」。他說，整天喊民進黨政府違憲，但在野黨才是最誇張，行政院不副署，立法院的反制就是倒閣，然後立院改選看看誰才是民意的多數，這才是「民主的展現」！

