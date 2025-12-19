藍白喊彈劾賴清德！律師揭傅黃爛梗：更陰險的是要削弱再提名大法官的正當性

藍白宣布要提案彈劾總統賴清德，律師賴中強破傅崐萁與黃國昌的爛梗，更陰險的是要，削弱賴總統再提名大法官的正當性。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，藍白立委今（19）日召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。對此，律師賴中強直言，說藍白玩假的，只對一半，他戳破國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌的彈劾爛梗，更陰險的是，藍白要以彈劾案，削弱賴總統再提名大法官的正當性

藍白揚言提案彈劾賴清德，賴中強發文表示，很多人第一時間的反應是，依規定，提出總統彈劾案，須全體立委三分之二同意，但藍白沒有這麼多席次，且彈劾案的審判，需憲法法庭判決，目前憲法法庭癱瘓中，所以藍白是玩假的。

「識破傅黃藍白的彈劾爛梗」，賴中強直言，說藍白玩假的，只對一半，傅崐萁與黃國昌的劇本是，賴清德彈劾案不可能通過，但這不重要。藍白要的是結合立法院議程與場外藍營民眾抗議，主導政治議程與輿論風向。

他說，藍白的第一個戰役是，鎖定今天提議後依立法院職權法要召開的全院委員會審查，依法通知被彈劾人說明，賴清德出席，藍白就予以羞辱，不出席就大加撻伐。

更陰險的是，賴中強指出，藍白要以彈劾案，削弱賴清德再提名大法官的正當性。無論賴總統提名任何人選，除非是翁曉玲、吳宗憲、林思銘、廖元豪、陳淳文這類藍白高度屬意人選，否則，藍白都會說賴清德提名的目的是在操縱憲法法庭彈劾審判。反之，若賴清德暫不提名，藍白會說，總統是要癱瘓憲法法庭，讓憲法法庭無法審判彈劾案。

最重要的，賴中強強調，傅黃哥倆好，可以分別向中國國民黨及民眾黨訴求，因彈劾大戰正持續進行中，不可臨陣前換將，所以，黃國昌二分之一條款不算數，要繼續當立委及總召，傅崐萁也要續任第3年總召。

