藍白喊彈劾賴清德！律師諷：看到獨裁者就下跪 他嗆哪來76席？倒閣後才有機會啦！

藍白宣布將提案彈劾總統賴清德，卓冠廷狠酸，藍白哪來76席？人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會啦！「嗆你們藍白不敢，笑死人！」 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，藍白立委18日通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，更揚言要提案彈劾違憲總統賴清德。對此，律師林智群嘲諷，在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲，看到真正的獨裁者就下跪；新北市議員卓冠廷也狠酸，藍白哪來76席？人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會啦！

根據憲法增修條文規定，立法院提出總統彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。

藍白黨團預告，今（19）日將舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布在立法院會提案彈劾賴總統。國民黨昨晚也透過臉書表示，「明天早上，我們與民眾黨將共同宣布，彈劾違憲總統，反帝制、反專政、反獨裁」。

對此，林智群律師發文嘲諷，國民黨終於鼓起勇氣要臭中國國家主席習近平了嗎？「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲、看到真正的獨裁者就下跪」。

此外，卓冠廷也狠酸，藍白合又想出新招了，要提彈劾總統？根據憲法增修條文，立法院提出總統彈劾案後，要聲請司法院大法官審理，而依藍白通過的憲訴法，大法官不得低於10人，試問，在藍白否決了14名大法官人選後，現在只有8個大法官，憲法法庭怎麼開？

卓冠廷直言，想太多，要2/3立委決議才會送往憲法法庭，藍白哪來76席？「人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會啦！還是那句話，嗆你們藍白不敢，笑死人！」

