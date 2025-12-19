藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了

▲郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧今（19）日回應，在野黨所採取的這兩項大動作，足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡；她也向在野黨喊話，總預算至今仍然躺在立法院當中，希望能在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

郭雅慧上午出席「AI新十大建設座談會」，並於會前接受媒體訪問。郭雅慧受訪時表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。她說，面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓榮泰是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

