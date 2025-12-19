藍白喊彈劾！他酸爆「現在只有8個大法官」：笑死人

政治中心／黃依婷報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會變更18日議程，邀請府院秘書長就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。對此，新北市議員卓冠廷也酸爆「笑死人」。

卓冠廷發文，藍白合又想出新招了，「要提彈劾總統？」，他也曬出規定，依照憲法增修條文，立法院提出總統彈劾案的成立程序「一、全體立委2分之1提議，3分之2決議，提出彈劾案」、「二、聲請司法院大法官審理（依照藍白通過的憲訴法，大法官不得低於10人）」、「三、憲法法庭判決成立時，被彈劾人應解職」。

卓冠廷也酸爆「試問，在藍白否決了14名大法官人選後，現在只有8個大法官，憲法法庭能怎麼開？阿，想太多，要3分之2立委決議才會送往憲法法庭，藍白哪來76席？」，也做出結論「人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會」，結尾不忘笑喊「還是那句話，嗆你們藍白不敢，笑死人」。

