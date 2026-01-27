藍白喊話嚴審台美15%關稅 林楚茵曝南韓下場：被川普提升到25%關稅

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/27)表示，美國總統川普宣布，南韓國會因拖延太久，未完成審查美韓關稅協議，要將韓國部分產品關稅從15%提高至25%，台美關稅談定15%，藍白又開始造謠，放話嚴格審議，其實就是假借名義杯葛，若因藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

行政院副院長鄭麗君率領貿易關稅談判團隊，與美方歷經9個月談判，最終確認台灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時我方也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。

廣告 廣告

林楚茵在社群粉專發文指出，川普今天宣布，因為「韓國國會」拖太久，未完成審查美韓關稅協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%，台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」，但實際就是要假借監督名義杯葛，他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效。

林楚茵說，關稅15%不疊加，9大產業都受惠，包括工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織、醫療器材，台灣產業可得好好看清楚。

林楚茵表示，若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路。

更多FTNN新聞網報導

台美關稅15%不疊加！賴清德送暖：謝謝談判國家隊歡迎回家

台美關稅好到連南韓李在明都害怕！她點名藍白造謠行徑：扯後腿的敗家子

中共若侵台川普會協防嗎？賴清德曝一關鍵：台美關係堅如磐石

