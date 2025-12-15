藍白喊違憲卻不敢倒閣 民進黨團定調：不滿行政權就提不信任案

民進黨團今日定調，藍白若不滿行政權，就提出不信任案倒閣。 圖：翻攝自民進黨團YT

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨再度惡修《財劃法》後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」，卻引起在野抨擊違憲亂政，藍白兩黨更對於「不信任案」、「倒閣」卻步，更提出眾多理由。對此，民進黨團今（15）日定調，若對於行政權不滿，民意是最後的依歸，也請藍白循憲法途徑提出不信任案來倒閣，讓人民做最後定奪。

民進黨立院黨團今日針對輿情回應，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、民進黨政策會執行長吳思瑤、立委沈伯洋出席，並接受媒體聯訪。

鍾佳濱嘲諷說，民眾黨主席黃國昌本身是民眾黨團的總召，難道對於自己發起不信任投票沒信心嗎？可以挾著國眾在國會多數，濫權、擴權通過倒行逆施法案，行政院的覆議也被8度用過半數否決，現在卻沒有把握通過不信任投票。

他提出建議，民眾黨提出不信任案投票擔心無法過半，應該好好找國民黨團總召傅崐萁談一談，如果不信任案投票通過，依憲法增修條文規定，閣揆一定要下台。因此，不太理解黃國昌不理解憲法，還是看不懂憲法增修條文規定。

吳思瑤表示，這一年半的國會亂象可看到，台灣沒有行政權獨裁，只有立院一直以席次多數暴力來踐踏民主原則。藍白究竟不信任的是卓榮泰，還是自己呢？民意依舊是最後的依歸，如果不滿行政院行使不副署權利，可以依憲法授權採行不信任案投票來倒閣，民意還是最終的定奪。

陳培瑜指出，黃國昌或國民黨團一直認為行政機關無能，卓榮泰無法解決問題，若真的如此，為什麼不敢、不想、不去、不能提倒閣？畢竟倒閣是面對人民第一線的考驗，究竟誰在害怕人民檢視，當然就是藍白害怕才不敢提出倒閣。

媒體追問，國民黨團不採納不信任案投票，藍委羅智強認為，解散國會有60天行政權空窗期，導致總統賴清德會有60天獨裁？鍾佳濱回應，解散國會在任何內閣制民主國家都是重大嚴肅行為，在台灣更是未曾行使過的首創，因為在修憲後也沒有過，或許國民黨立委有誤會，以為可以像財劃法一年修三次，一年可以倒閣六次、重選六次，他強調「沒這回事」，透過不信任投票改選，按照內閣制精神，行政院將會進入看守狀態，國家是有制度的。

吳思瑤補充說，氣焰高張的羅智強到哪去了？不要為害怕找理由、不要為心虛找藉口。面對民意有這麼恐懼嗎？除非你知道站在民意對立面，提出倒閣、接受民意最終審判，面對民意國民黨在怕什麼，或許羅智強已經不是我們認識的羅智強。

沈伯洋強調，國民黨過去做過白色恐怖，但現在有點白癡恐怖，即使解散國會，行政院仍要依法行政，台灣是個法治國家，法律仍然存在，依法行政如何做到獨裁？人民救濟對象是憲法法庭，但憲法法庭卻是被藍白廢掉，所以藍白每次用胡亂語言、弱智化言論，真的對台灣民主深化做出最差示範。

